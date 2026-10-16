Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці отримують меншу пенсію, ніж могли б. Таке може трапитись через періоди, коли вони працювали за невелику зарплату. Навіть кілька років з низькими доходами здатні вплинути на остаточну суму пенсійних виплат. Однак не всі знають, що під час оформлення пенсії такі періоди дозволяють прибрати з розрахунку. При цьому зароблений страховий стаж можна зберегти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

Які місяці можуть викреслити

Цей механізм назвається оптимізацією заробітку. Загалом можна виключити до 60 календарних місяців поспіль, але не більше 10% загальної тривалості страхового стажу. Наприклад, якщо людина має 30 років стажу, 10% становлять 36 місяців. Саме стільки можна не прибрати, навіть попри те, що максимальна межа становить п'ять років.

Крім того, закон дозволяє за бажанням людини не враховувати окремі періоди:

карантин через COVID-19 — від місяця його запровадження у 2020 році та ще шість місяців після завершення;

воєнний стан — від місяця його введення та протягом трьох місяців після завершення;

окремі періоди навчання та догляду за дитиною до трьох років, якщо виконані встановлені умови.

Чи втратить людина страховий стаж

Якщо за вас сплачували страхові внески, відповідні місяці продовжують враховувати до стажу. Просто низьку зарплату за цей час можуть прибрати з пенсійної формули. Водночас після оптимізації для розрахунку має залишитися щонайменше 60 календарних місяців заробітку.

Читайте також:

Як скористатися оптимізацією

Побажання щодо виключення невигідних місяців можна зазначити під час подання заяви про призначення пенсії. Однак не всім гарантовані великі виплати. Результат залежить від того, якою була зарплата в інші роки та як зміниться показник заробітку після оптимізації.

Тому перед оформленням пенсії доцільно перевірити свої дані в Пенсійному фонді та з'ясувати, які періоди вигідніше виключити з розрахунку.

Раніше Новини.LIVE писали, як пенсіонерам отримати додаткову тисячу гривень від monobank. Для цього потрібно перевести пенсійні виплати на картку банку й дочекатися першого зарахування. Також клієнтам обіцяють підвищений кешбек на медичні витрати протягом року.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть українці з інвалідністю працювати й водночас отримувати пенсію. Офіційне працевлаштування або власний бізнес самі не позбавляють права на виплати. Їхній розмір залежить від групи інвалідності, страхового стажу та підстав призначення пенсії.