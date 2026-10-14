Доплата 1 000 грн до пенсії: як отримати виплати від monobank

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери мають можливість отримати відчутну матеріальну підтримку. З 1 жовтня до 31 грудня 2026 року один з українських необанків обіцяє виплатити додаткові 1 000 гривень до пенсії. Проте для цього необхідно виконати лише одну умову.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі, передають Новини.LIVE.

Реклама

Як отримати додаткову 1 000 грн до пенсії

Аби отримати додаткову 1 000 гривень, Гороховський просить українських пенсіонерів просто перевести всі пенсійні виплати на картку необанку.

"Вже після отримання першої пенсії на картку mono виплачуємо 1 000 гривень на рахунок кешбеку. Податок також за наш рахунок, щоб після виведення вийшла рівно тисяча", — зазначив бізнесмен.

Додаткові 1 000 грн, які отримає пенсіонер, банк не обмежить напрямки їх використання. Після зарахування суми на картку, пенсіонери зможуть миттєво вивести всю суму на основну картку й витратити на будь-які власні потреби — від оплати комунальних послуг до купівлі продуктів харчування.

Читайте також:

Чи є комісія за зняття готівки або при переказі коштів

Комісія за зняття пенсійних надходжень у будь-якому українському банкоматі відсутня. При цьому зняття будь-яких інших власних заощаджень підлягає стандартній тарифікації у розмірі 0,9%.

Для тих, хто віддає перевагу отриманню готівки безпосередньо у касах, банк пропонує повністю безкоштовне обслуговування через мережу партнерських банківських установ.

До цього переліку увійшли:

Universal Bank;

А-Банк;

Акордбанк;

Укргазбанк.

Додатковою суттєвою перевагою є автоматичне підключення підвищеного кешбеку у розмірі 5% за категорією "Медицина". Ця програма діятиме протягом 12 місяців поспіль із моменту першого зарахування виплат, дозволяючи повернути частину коштів при витратах у аптеках та медичних закладах.

Як перевести виплати на інший банк

Фінансова установа пропонує два шляхи оформлення документів, залежно від зручності кожного. У разі виникнення будь-яких складностей, служба підтримки банку обіцяє надати покроковий супровід.

Перший варіант передбачає онлайн-подання заяви без необхідності йти у відділення Пенсійного фонду (ПФУ).

Для цього громадянину слід:

Авторизуватися на офіційному вебпорталі Пенсійного фонду України, використавши кваліфікований електронний підпис (КЕП) або сервіс "Дія.Підпис". Обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення", Перейти до пункту "Внесення змін до пенсійної справи". Обрати вкладку "Заява про зміну способу виплати пенсії", де вказуються нові реквізити рахунку.

Після відправки електронної форми Пенсійний фонд розглядає документ і автоматично призначає подальші виплати на нову картку.

Ті, хто віддають перевагу особистому візиту через найближче відділення ПФУ або ЦНАП. У такому разі процес спрощено до мінімуму. У застосунку банку потрібно зайти у налаштування картки, обрати пункт "Реквізити картки", відшукати розділ "Для отримання виплат" та сформувати заявку "Пенсія".

Готову та роздруковану заяву разом із паспортом, ІПН та довідкою про номер рахунку подають працівнику ПФУ або ЦНАП. Якщо ж виплати оформлюються вперше в житті, до цього переліку також додають трудову книжку, документи про освіту, військовий квиток, копії свідоцтв про народження дітей, документи про наявність пільг та дві фотокартки розміром 4х6.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи можуть скасувати пенсійні виплати через продовження роботи. Це стосується тих українців, які працюють на офіційній роботі, ведуть бізнес і мають додатковий заробіток. Але українське законодавство чітко каже — наявність офіційної роботи не стоїть на заваді одержанню пенсії.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому можуть припинити виплачувати пенсію українцям з інвалідністю. ПФУ тут розмежує 6 основних причин. Одна з них — помилка в документах.