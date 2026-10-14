Доплата в размере 1 000 грн к пенсии: как получить выплаты от monobank

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры имеют возможность получить ощутимую материальную поддержку. С 1 октября по 31 декабря 2026 года один из украинских необанков обещает выплачивать дополнительные 1 000 гривен к пенсии. Однако для этого необходимо выполнить лишь одно условие.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в своём Telegram-канале, передают Новини.LIVE.

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Как получить дополнительные 1 000 грн к пенсии

Чтобы получить дополнительные 1 000 гривен, Гороховский просит украинских пенсионеров просто перевести все пенсионные выплаты на карту необанка.

"Уже после получения первой пенсии на карту mono мы выплачиваем 1 000 гривен на счет кэшбэка. Налог также за наш счет, чтобы после вывода получилась ровно тысяча", — отметил бизнесмен.

Дополнительные 1 000 грн, которые получит пенсионер, банк не ограничивает в использовании. После зачисления суммы на карту пенсионеры смогут мгновенно вывести всю сумму на основную карту и потратить на любые собственные нужды — от оплаты коммунальных услуг до покупки продуктов питания.

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Взимается ли комиссия за снятие наличных или при переводе средств

Комиссия за снятие пенсионных выплат в любом украинском банкомате отсутствует. При этом снятие любых других собственных сбережений подлежит стандартной тарификации в размере 0,9%.

Для тех, кто предпочитает получать наличные непосредственно в кассах, банк предлагает полностью бесплатное обслуживание через сеть партнерских банковских учреждений.

В этот перечень вошли:

Universal Bank;

А-Банк;

Акордбанк;

Укргазбанк.

Дополнительным существенным преимуществом является автоматическое подключение повышенного кэшбэка в размере 5% по категории "Медицина". Эта программа будет действовать в течение 12 месяцев подряд с момента первого зачисления выплат, позволяя вернуть часть средств при расходах в аптеках и медицинских учреждениях.

Как перевести выплаты в другой банк

Финансовая организация предлагает два способа оформления документов, в зависимости от удобства каждого. В случае возникновения каких-либо сложностей служба поддержки банка обещает предоставить пошаговую помощь.

Первый вариант предусматривает онлайн-подачу заявления без необходимости посещения отделения Пенсионного фонда (ПФУ).

Для этого гражданину необходимо:

Авторизоваться на официальном веб-портале Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП) или сервис "Дія.Підпис". Выбрать раздел "О пенсионном обеспечении", Перейти к пункту "Внесение изменений в пенсионное дело". Выбрать вкладку "Заявление об изменении способа выплаты пенсии", где указываются новые реквизиты счета.

После отправки электронной формы Пенсионный фонд рассматривает документ и автоматически назначает дальнейшие выплаты на новую карту.

Те, кто предпочитает личное посещение ближайшего отделения ПФУ или ЦНАП. В таком случае процесс упрощен до минимума. В приложении банка необходимо зайти в настройки карты, выбрать пункт "Реквизиты карты", найти раздел "Для получения выплат" и оформить заявку "Пенсия".

Заполненное и распечатанное заявление вместе с паспортом, ИНН и справкой о номере счета подают сотруднику ПФУ или ЦНАП. Если же выплаты оформляются впервые в жизни, к этому перечню также добавляют трудовую книжку, документы об образовании, военный билет, копии свидетельств о рождении детей, документы о наличии льгот и две фотографии размером 4х6.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, могут ли отменить пенсионные выплаты из-за продолжения трудовой деятельности. Это касается тех украинцев, которые работают на официальной работе, ведут бизнес и имеют дополнительный заработок. Но украинское законодательство четко гласит — наличие официальной работы не препятствует получению пенсии.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцам с инвалидностью могут прекратить выплачивать пенсию. ПФУ выделяет здесь 6 основных причин. Одна из них — ошибка в документах.