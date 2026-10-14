Доплата в размере 1 000 грн к пенсии: как получить выплаты от monobank

Плюс 1 000 грн к основной пенсии: что нужно успеть сделать до конца года
Украинские пенсионеры имеют возможность получить ощутимую материальную поддержку. С 1 октября по 31 декабря 2026 года один из украинских необанков обещает выплачивать дополнительные 1 000 гривен к пенсии. Однако для этого необходимо выполнить лишь одно условие.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в своём Telegram-канале, передают Новини.LIVE.
Как получить дополнительные 1 000 грн к пенсии
Чтобы получить дополнительные 1 000 гривен, Гороховский просит украинских пенсионеров просто перевести все пенсионные выплаты на карту необанка.
"Уже после получения первой пенсии на карту mono мы выплачиваем 1 000 гривен на счет кэшбэка. Налог также за наш счет, чтобы после вывода получилась ровно тысяча", — отметил бизнесмен.
Дополнительные 1 000 грн, которые получит пенсионер, банк не ограничивает в использовании. После зачисления суммы на карту пенсионеры смогут мгновенно вывести всю сумму на основную карту и потратить на любые собственные нужды — от оплаты коммунальных услуг до покупки продуктов питания.
Взимается ли комиссия за снятие наличных или при переводе средств
Комиссия за снятие пенсионных выплат в любом украинском банкомате отсутствует. При этом снятие любых других собственных сбережений подлежит стандартной тарификации в размере 0,9%.
Для тех, кто предпочитает получать наличные непосредственно в кассах, банк предлагает полностью бесплатное обслуживание через сеть партнерских банковских учреждений.
В этот перечень вошли:
- Universal Bank;
- А-Банк;
- Акордбанк;
- Укргазбанк.
Дополнительным существенным преимуществом является автоматическое подключение повышенного кэшбэка в размере 5% по категории "Медицина". Эта программа будет действовать в течение 12 месяцев подряд с момента первого зачисления выплат, позволяя вернуть часть средств при расходах в аптеках и медицинских учреждениях.
Как перевести выплаты в другой банк
Финансовая организация предлагает два способа оформления документов, в зависимости от удобства каждого. В случае возникновения каких-либо сложностей служба поддержки банка обещает предоставить пошаговую помощь.
Первый вариант предусматривает онлайн-подачу заявления без необходимости посещения отделения Пенсионного фонда (ПФУ).
Для этого гражданину необходимо:
- Авторизоваться на официальном веб-портале Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП) или сервис "Дія.Підпис".
- Выбрать раздел "О пенсионном обеспечении",
- Перейти к пункту "Внесение изменений в пенсионное дело".
- Выбрать вкладку "Заявление об изменении способа выплаты пенсии", где указываются новые реквизиты счета.
После отправки электронной формы Пенсионный фонд рассматривает документ и автоматически назначает дальнейшие выплаты на новую карту.
Те, кто предпочитает личное посещение ближайшего отделения ПФУ или ЦНАП. В таком случае процесс упрощен до минимума. В приложении банка необходимо зайти в настройки карты, выбрать пункт "Реквизиты карты", найти раздел "Для получения выплат" и оформить заявку "Пенсия".
Заполненное и распечатанное заявление вместе с паспортом, ИНН и справкой о номере счета подают сотруднику ПФУ или ЦНАП. Если же выплаты оформляются впервые в жизни, к этому перечню также добавляют трудовую книжку, документы об образовании, военный билет, копии свидетельств о рождении детей, документы о наличии льгот и две фотографии размером 4х6.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, могут ли отменить пенсионные выплаты из-за продолжения трудовой деятельности. Это касается тех украинцев, которые работают на официальной работе, ведут бизнес и имеют дополнительный заработок. Но украинское законодательство четко гласит — наличие официальной работы не препятствует получению пенсии.
Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцам с инвалидностью могут прекратить выплачивать пенсию. ПФУ выделяет здесь 6 основных причин. Одна из них — ошибка в документах.