Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Плюс 1 000 грн к основной пенсии: что нужно успеть сделать до конца года

Плюс 1 000 грн к основной пенсии: что нужно успеть сделать до конца года

Ua ru
14 октября 2026 15:05
Доплата в размере 1 000 грн к пенсии: как получить выплаты от monobank
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры имеют возможность получить ощутимую материальную поддержку. С 1 октября по 31 декабря 2026 года один из украинских необанков обещает выплачивать дополнительные 1 000 гривен к пенсии. Однако для этого необходимо выполнить лишь одно условие.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в своём Telegram-канале, передают Новини.LIVE.

Реклама

Как получить дополнительные 1 000 грн к пенсии

Чтобы получить дополнительные 1 000 гривен, Гороховский просит украинских пенсионеров просто перевести все пенсионные выплаты на карту необанка.

"Уже после получения первой пенсии на карту mono мы выплачиваем 1 000 гривен на счет кэшбэка. Налог также за наш счет, чтобы после вывода получилась ровно тысяча", — отметил бизнесмен.

Дополнительные 1 000 грн, которые получит пенсионер, банк не ограничивает в использовании. После зачисления суммы на карту пенсионеры смогут мгновенно вывести всю сумму на основную карту и потратить на любые собственные нужды — от оплаты коммунальных услуг до покупки продуктов питания.

Читайте также:

Взимается ли комиссия за снятие наличных или при переводе средств

Комиссия за снятие пенсионных выплат в любом украинском банкомате отсутствует. При этом снятие любых других собственных сбережений подлежит стандартной тарификации в размере 0,9%.

Для тех, кто предпочитает получать наличные непосредственно в кассах, банк предлагает полностью бесплатное обслуживание через сеть партнерских банковских учреждений.

В этот перечень вошли:

  • Universal Bank;
  • А-Банк;
  • Акордбанк;
  • Укргазбанк.

Дополнительным существенным преимуществом является автоматическое подключение повышенного кэшбэка в размере 5% по категории "Медицина". Эта программа будет действовать в течение 12 месяцев подряд с момента первого зачисления выплат, позволяя вернуть часть средств при расходах в аптеках и медицинских учреждениях.

Как перевести выплаты в другой банк

Финансовая организация предлагает два способа оформления документов, в зависимости от удобства каждого. В случае возникновения каких-либо сложностей служба поддержки банка обещает предоставить пошаговую помощь.

Первый вариант предусматривает онлайн-подачу заявления без необходимости посещения отделения Пенсионного фонда (ПФУ).

Для этого гражданину необходимо:

  1. Авторизоваться на официальном веб-портале Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП) или сервис "Дія.Підпис".
  2. Выбрать раздел "О пенсионном обеспечении",
  3. Перейти к пункту "Внесение изменений в пенсионное дело".
  4. Выбрать вкладку "Заявление об изменении способа выплаты пенсии", где указываются новые реквизиты счета.

После отправки электронной формы Пенсионный фонд рассматривает документ и автоматически назначает дальнейшие выплаты на новую карту.

Те, кто предпочитает личное посещение ближайшего отделения ПФУ или ЦНАП. В таком случае процесс упрощен до минимума. В приложении банка необходимо зайти в настройки карты, выбрать пункт "Реквизиты карты", найти раздел "Для получения выплат" и оформить заявку "Пенсия".

Заполненное и распечатанное заявление вместе с паспортом, ИНН и справкой о номере счета подают сотруднику ПФУ или ЦНАП. Если же выплаты оформляются впервые в жизни, к этому перечню также добавляют трудовую книжку, документы об образовании, военный билет, копии свидетельств о рождении детей, документы о наличии льгот и две фотографии размером 4х6.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, могут ли отменить пенсионные выплаты из-за продолжения трудовой деятельности. Это касается тех украинцев, которые работают на официальной работе, ведут бизнес и имеют дополнительный заработок. Но украинское законодательство четко гласит — наличие официальной работы не препятствует получению пенсии.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцам с инвалидностью могут прекратить выплачивать пенсию. ПФУ выделяет здесь 6 основных причин. Одна из них — ошибка в документах.

пенсии ПФУ monobank Олег Гороховский доплаты
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации