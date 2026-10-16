Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы получают меньшую пенсию, чем могли бы. Такое может произойти из-за периодов, когда они работали за небольшую зарплату. Даже несколько лет с низкими доходами могут повлиять на окончательную сумму пенсионных выплат. Однако не все знают, что при оформлении пенсии такие периоды можно исключить из расчета. При этом заработанный страховой стаж можно сохранить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Какие месяцы можно исключить

Этот механизм называется оптимизацией заработка. В целом можно исключить до 60 календарных месяцев подряд, но не более 10% от общей продолжительности страхового стажа. Например, если у человека 30 лет стажа, 10% составляют 36 месяцев. Именно столько можно не исключать, даже несмотря на то, что максимальный предел составляет пять лет.

Кроме того, закон позволяет по желанию человека не учитывать отдельные периоды:

карантин из-за COVID-19 — с месяца его введения в 2020 году и еще шесть месяцев после его окончания;

военное положение — с месяца его введения и в течение трех месяцев после его окончания;

отдельные периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет, если выполнены установленные условия.

Потеряет ли человек страховой стаж

Если за вас уплачивались страховые взносы, соответствующие месяцы продолжают учитываться в стаже. Просто низкую зарплату за это время могут исключить из пенсионной формулы. В то же время после оптимизации для расчета должно остаться не менее 60 календарных месяцев заработка.

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Как воспользоваться оптимизацией

Пожелание об исключении невыгодных месяцев можно указать при подаче заявления о назначении пенсии. Однако не всем гарантированы крупные выплаты. Результат зависит от того, какой была зарплата в другие годы и как изменится показатель заработка после оптимизации.

Поэтому перед оформлением пенсии целесообразно проверить свои данные в Пенсионном фонде и выяснить, какие периоды выгоднее исключить из расчета.

Ранее Новини.LIVE писали, как пенсионерам получить дополнительную тысячу гривен от monobank. Для этого нужно перевести пенсионные выплаты на карту банка и дождаться первого зачисления. Также клиентам обещают повышенный кэшбэк на медицинские расходы в течение года.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, могут ли украинцы с инвалидностью работать и одновременно получать пенсию. Официальное трудоустройство или собственный бизнес не лишают права на выплаты. Их размер зависит от группы инвалидности, страхового стажа и оснований для назначения пенсии.