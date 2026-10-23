Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Окремі категорії працівників державних та комунальних закладів в Україні при досягненні пенсійного віку мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Сума підтримки становить 10 місячних пенсій. Зазначена виплата виплачується повністю та не підлягає оподаткуванню. Втім, для її призначення Пенсійний фонд України висуває суворі вимоги до спеціального стажу та перевіряє навіть періоди відпусток за власний рахунок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Як отримати грошову допомогу

Регулюється право на допомогу пунктом 7-1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Щоб одержати 10 місячних пенсій одноразово, заявник повинен одночасно відповідати чотирьом критеріям:

На день досягнення пенсійного віку особа має бути офіційно працевлаштована в закладі чи установі державної або комунальної форми власності. Обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" ст. 55 Закону "Про пенсійне забезпечення". Мати щонайменше 30 років страхового стажу на відповідних посадах для жінок та 35 років — для чоловіків. До моменту призначення пенсії за віком людина не повинна була отримувати жодного іншого виду пенсії (наприклад, по інвалідності чи за вислугу років).

Хто може отримати виплати

Це можуть бути:

вчителі та викладачі;

медичний персонал;

соціальні працівники;

майстри спорту, а також члени національних збірних команд;

артисти театрально-концертних, видовищних закладів, підприємств і художніх колективів.

Який вплив має відпустка на отримання допомоги

Під час підтвердження спеціального страхового стажу ПФУ проводить ретельну перевірку кадрової документації. Організація може подати запит до роботодавця про надання довідки про періоди відпусток без збереження заробітної плати за весь період роботи співробітника в установі. Це необхідно для того, щоб вирахувати з пільгового стажу дні, коли за працівника не сплачувалися страхові внески. Такі дні не зараховуються до вислуги років, яка дає право на грошову допомогу.

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Розмір виплати розраховується індивідуально, виходячи з суми місячної пенсії, нарахованої особі станом на день її призначення.

наприклад, якщо працівник має пенсію 4 000 гривень, сума одноразової допомоги становитиме 40 000 гривень.

Як оформити одноразову допомогу при виході на пенсію

Під час розгляду пенсійної справи Пенсійний фонд перевіряє інформацію про трудову діяльність заявника та наявність необхідного спеціального стажу.

Для отримання необхідно подати наступні документи:

відомості з реєстру застрахованих осіб;

трудова книжка та документи про трудову діяльність;

довідки роботодавців про займані посади й періоди роботи;

документи про відпустки без збереження зарплати;

інші відомості, необхідні для підтвердження спеціального стажу.

Якщо даних недостатньо, ПФУ може запросити додаткові документи.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE дізнавались, які суми пенсій отримають українці у листопаді. В Україні щорічно відбувається індексація пенсійних виплат у березні. Проте у 2026 році зміни не передбачаються.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому українцям з інвалідністю загрожує скасування пенсій. Однією з причин може бути навіть те, що людина просто не користується банківським рахунком. Якщо жодних операцій по картці не відбувається, виплати можуть не надходити.