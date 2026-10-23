ПФУ выплатит 10 пенсий единовременно: кто может получить помощь
Отдельные категории работников государственных и коммунальных учреждений в Украине по достижении пенсионного возраста имеют право на получение единовременной денежной помощи. Сумма пособия составляет 10 месячных пенсий. Указанная выплата выплачивается в полном объеме и не подлежит налогообложению. Однако для ее назначения Пенсионный фонд Украины предъявляет строгие требования к специальному стажу и проверяет даже периоды отпусков за свой счет.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.
Как получить денежную помощь
Право на помощь регулируется пунктом 7-1 раздела XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Чтобы получить 10 месячных пенсий единовременно, заявитель должен одновременно соответствовать четырем критериям:
- На день достижения пенсионного возраста лицо должно быть официально трудоустроено в учреждении или организации государственной или коммунальной формы собственности.
- Занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктами "е"–"ж" ст. 55 Закона "О пенсионном обеспечении".
- Иметь не менее 30 лет страхового стажа на соответствующих должностях для женщин и 35 лет — для мужчин.
- До момента назначения пенсии по возрасту человек не должен был получать никакого другого вида пенсии (например, по инвалидности или за выслугу лет).
Кто может получить выплаты
Это могут быть:
- учителя и преподаватели;
- медицинский персонал;
- социальные работники;
- мастера спорта, а также члены национальных сборных команд;
- артисты театрально-концертных, зрелищных заведений, предприятий и художественных коллективов.
Как отпуск влияет на получение пособия
При подтверждении специального страхового стажа ПФУ проводит тщательную проверку кадровой документации. Организация может направить запрос работодателю о предоставлении справки о периодах отпусков без сохранения заработной платы за весь период работы сотрудника в учреждении. Это необходимо для того, чтобы вычесть из льготного стажа дни, когда за работника не уплачивались страховые взносы. Такие дни не засчитываются в стаж, дающий право на денежное пособие.
Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из суммы месячной пенсии, начисленной лицу по состоянию на день её назначения.
- например, если у работника пенсия составляет 4 000 гривен, сумма единовременного пособия составит 40 000 гривен.
Как оформить единовременное пособие при выходе на пенсию
При рассмотрении пенсионного дела Пенсионный фонд проверяет информацию о трудовой деятельности заявителя и наличие необходимого специального стажа.
Для получения необходимо подать следующие документы:
- сведения из реестра застрахованных лиц;
- трудовая книжка и документы о трудовой деятельности;
- справки от работодателей о занимаемых должностях и периодах работы;
- документы об отпусках без сохранения заработной платы;
- прочие сведения, необходимые для подтверждения специального стажа.
Если данных недостаточно, ПФУ может запросить дополнительные документы.
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