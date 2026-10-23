Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Отдельные категории работников государственных и коммунальных учреждений в Украине по достижении пенсионного возраста имеют право на получение единовременной денежной помощи. Сумма пособия составляет 10 месячных пенсий. Указанная выплата выплачивается в полном объеме и не подлежит налогообложению. Однако для ее назначения Пенсионный фонд Украины предъявляет строгие требования к специальному стажу и проверяет даже периоды отпусков за свой счет.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Как получить денежную помощь

Право на помощь регулируется пунктом 7-1 раздела XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Чтобы получить 10 месячных пенсий единовременно, заявитель должен одновременно соответствовать четырем критериям:

На день достижения пенсионного возраста лицо должно быть официально трудоустроено в учреждении или организации государственной или коммунальной формы собственности. Занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктами "е"–"ж" ст. 55 Закона "О пенсионном обеспечении". Иметь не менее 30 лет страхового стажа на соответствующих должностях для женщин и 35 лет — для мужчин. До момента назначения пенсии по возрасту человек не должен был получать никакого другого вида пенсии (например, по инвалидности или за выслугу лет).

Кто может получить выплаты

Это могут быть:

учителя и преподаватели;

медицинский персонал;

социальные работники;

мастера спорта, а также члены национальных сборных команд;

артисты театрально-концертных, зрелищных заведений, предприятий и художественных коллективов.

Как отпуск влияет на получение пособия

При подтверждении специального страхового стажа ПФУ проводит тщательную проверку кадровой документации. Организация может направить запрос работодателю о предоставлении справки о периодах отпусков без сохранения заработной платы за весь период работы сотрудника в учреждении. Это необходимо для того, чтобы вычесть из льготного стажа дни, когда за работника не уплачивались страховые взносы. Такие дни не засчитываются в стаж, дающий право на денежное пособие.

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Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из суммы месячной пенсии, начисленной лицу по состоянию на день её назначения.

например, если у работника пенсия составляет 4 000 гривен, сумма единовременного пособия составит 40 000 гривен.

Как оформить единовременное пособие при выходе на пенсию

При рассмотрении пенсионного дела Пенсионный фонд проверяет информацию о трудовой деятельности заявителя и наличие необходимого специального стажа.

Для получения необходимо подать следующие документы:

сведения из реестра застрахованных лиц;

трудовая книжка и документы о трудовой деятельности;

справки от работодателей о занимаемых должностях и периодах работы;

документы об отпусках без сохранения заработной платы;

прочие сведения, необходимые для подтверждения специального стажа.

Если данных недостаточно, ПФУ может запросить дополнительные документы.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE выясняли, какие суммы пенсий получат украинцы в ноябре. В Украине ежегодно в марте происходит индексация пенсионных выплат. Однако в 2026 году изменений не предвидится.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцам с инвалидностью грозит отмена пенсий. Одной из причин может быть даже то, что человек просто не пользуется банковским счетом. Если по карте не происходит никаких операций, выплаты могут не поступать.