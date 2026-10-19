Военная награда. Фото: УНИАН

Защитники и защитницы, ветераны с особыми заслугами перед Украиной, а также члены семей погибших награжденных военнослужащих имеют право на ежемесячное денежное пособие. Размер выплаты зависит от государственной награды и может составлять от одной до трех минимальных зарплат. С 2026 года также изменили правила определения пособия для семей, в которых право на него имеют два или более человека.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко, передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на ежемесячную денежную помощь

Право на ежемесячную выплату имеют защитники и защитницы, ветераны и ветеранки, удостоенные особых государственных наград с 2014 года, а также члены их семей в случае смерти или гибели награжденных лиц.

Порядок назначения и выплаты пособия определяет Закон Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан". С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в этот документ.

К лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, относятся граждане, которые:

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с 2014 года получили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

с 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого всех трех степеней;

с 2014 года награждены орденом "За мужество" всех трех степеней;

с 2014 года награждены орденом княгини Ольги всех трех степеней;

удостоены знака отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Если награжденное лицо умерло или погибло, право на пособие на условиях, определенных законом, могут получить члены его семьи.

К ним относятся родители и супруг или супруга, если они достигли пенсионного возраста, имеют право на пенсию независимо от возраста, досрочную пенсию, пенсию на льготных условиях или с уменьшением пенсионного возраста, либо являются лицами с инвалидностью.

Также выплаты могут назначаться детям до 18 лет, а тем, кто стал инвалидом до достижения совершеннолетия, — и после достижения этого возраста. Дети, обучающиеся на дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального, предвысшего или высшего образования, имеют право на пособие до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Для детей-сирот действует возрастное ограничение до 23 лет независимо от обучения.

Каков размер выплаты

Сумма ежемесячного денежного пособия зависит от награды, полученной человеком. Расчет производится в минимальных заработных платах.

3 минимальные зарплаты — для Героев Украины, награжденных орденом "Золотая звезда" с 2014 года;

2 минимальные зарплаты — для награжденных орденом Богдана Хмельницкого всех трех степеней с 2014 года;

1,5 минимальной заработной платы — для награжденных знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг";

1 минимальная зарплата — для награжденных орденом "За мужество" всех трех степеней или орденом княгини Ольги всех трех степеней с 2014 года.

Для членов семей погибших предусмотрены отдельные правила определения размера пособия. Изменения, вступившие в силу 1 января 2026 года, установили выплату в размере 1,5 минимальной заработной платы, определенной по состоянию на 1 января соответствующего календарного года. Если право на пособие имеют двое или более членов семьи, средства распределяются между ними равными частями.

Ранее закон предусматривал для соответствующих членов семей выплату в размере одной минимальной зарплаты, однако порядок определения суммы при наличии нескольких получателей требовал уточнения. Именно для урегулирования этого вопроса внесли изменения в статью 4 закона.

В то же время, если человек имеет право на это ежемесячное пособие и на пенсию за особые заслуги перед Украиной, соответствующие пенсионные повышения, надбавки или другие предусмотренные законом выплаты, он должен выбрать одно из оснований для получения средств.

Как оформить выплаты

Подать заявление на назначение пособия можно двумя способами:

лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого в разделе "Коммуникации с ПФУ" необходимо выбрать пункт "Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан".

Порядок назначения и выплаты пособия определен постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 2023 года № 79.

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