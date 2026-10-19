Военный занимается с реабилитологом. Фото: Reuters

Военнослужащие могут получать ежегодную денежную помощь на оздоровление, размер которой определяется на основе месячного денежного обеспечения. Чтобы оформить выплату, необходимо подать рапорт командиру воинской части. Если пособие задерживают или отказывают в его начислении, следует выяснить причину и добиться начисления средств.

Об этом рассказали юристы Мережі права, передают Новини.LIVE.

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Что такое оздоровительные выплаты для военных

Денежное пособие на оздоровление — это ежегодная выплата, предусмотренная для военнослужащих. Эта помощь является частью социальных гарантий военнослужащих, а не премией за успешное выполнение задач. Она предназначена для поддержания здоровья и восстановления после физических и психологических нагрузок, лечения или реабилитации.

В частности, эти средства могут помочь военнослужащему оплатить медицинские обследования, восстановление физического состояния и отдых.

Кто имеет право на оздоровительную помощь

На оздоровительную помощь могут претендовать:

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военнослужащие по контракту;

мобилизованные военные;

военные, служащие в тыловых подразделениях или выполняющие задачи на передовой;

военнослужащие, находящиеся на лечении, при условии соблюдения установленного порядка;

лица, проходящие службу в ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других воинских формированиях, если на них распространяются соответствующие правила выплат.

Для получения средств необходимо учитывать порядок их назначения, предусмотренный для конкретного воинского формирования.

Каков размер оздоровительных выплат в 2026 году

Сумма пособия на оздоровление определяется на основании месячного денежного довольствия военнослужащего. При расчете учитываются предусмотренные нормативными актами составляющие выплат.

В частности, в расчет могут входить:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные надбавки за особенности прохождения службы;

надбавки за работу с государственной тайной и другие предусмотренные выплаты.

В то же время не все средства, которые военнослужащий получает в течение месяца, автоматически включаются в расчет оздоровительной помощи.

В частности, дополнительные вознаграждения за выполнение боевых или специальных задач, а также единовременные премии не следует без проверки включать в сумму, на основе которой рассчитывается пособие. Порядок учета конкретных выплат зависит от нормативных правил, применимых к военнослужащему.

Как оформить рапорт на оздоровительные выплаты

Чтобы инициировать назначение пособия, военнослужащему следует подать рапорт в порядке, установленном в его воинской части. Документ должен содержать четкую просьбу о выплате ежегодного денежного пособия на оздоровление.

В рапорте целесообразно указать:

кому адресован документ — командиру воинской части;

просьбу о выплате пособия на оздоровление;

год, за который запрашивается выплата;

дату составления документа;

подпись военнослужащего.

Обязательно сохраняйте подтверждение регистрации документа. Это поможет доказать, что обращение было подано, если возникнут задержки или недоразумения с начислением средств.

Что делать, если военнослужащему не выплатили оздоровительные

Если пособие не начислили или средства не поступили, следует последовательно выяснить причину и зафиксировать обращение.

Шаг 1. Проверить, зарегистрирован ли рапорт

Прежде всего нужно убедиться, что рапорт получили и зарегистрировали. Если у военнослужащего есть копия с входящим номером или отметкой канцелярии, ее следует сохранить.

Если подтверждения нет, следует уточнить в ответственном подразделении, зарегистрирован ли документ и на каком этапе находится его рассмотрение.

Шаг 2. Подать повторный рапорт

Если ответа нет, можно повторно обратиться с просьбой рассмотреть предыдущий документ. В новом рапорте целесообразно указать дату и регистрационный номер первого обращения, а также приложить его копию.

Это позволит четко зафиксировать историю обращений и упростит дальнейшее обжалование, если вопрос не будет решен.

Шаг 3. Обратиться к высшему командованию

Если на уровне воинской части проблему не удалось решить, военнослужащий может обратиться к вышестоящему командованию. В обращении необходимо кратко изложить обстоятельства, указать, когда подавался рапорт, и объяснить, в чем заключается проблема.

Целесообразно приложить копии документов, подтверждающих предыдущие обращения.

Шаг 4. Подать официальную жалобу

Если вопрос остается нерешенным, можно подать жалобу в компетентный орган военного управления или соответствующую структуру Министерства обороны Украины — в зависимости от подчинения воинской части и характера нарушения.

В жалобе следует указать:

обстоятельства дела;

дату подачи первоначального рапорта;

информацию о предыдущих обращениях и полученных ответах;

требование рассмотреть вопрос о назначении или выплате пособия;

перечень прилагаемых документов.

Важно сохранять копии всех обращений и ответов, поскольку они могут понадобиться для дальнейшей защиты прав.

Шаг 5. Обжаловать отказ в суде

Если военнослужащий считает, что ему безосновательно отказали в выплате или нарушили порядок рассмотрения рапорта, он может рассмотреть возможность судебного обжалования.

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