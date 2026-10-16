Военные в форме. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате денежного довольствия, боевых вознаграждений или пособий после ранения. Причинами могут быть проблемы с финансированием, ошибки в документах или бухгалтерии, а также несвоевременное оформление необходимых подтверждающих документов. В то же время военное положение не отменяет права защитников на положенные средства.

Адвокаты Елена Воронкова и Лариса Кись объяснили в комментарии Факты ICTV, почему могут задерживаться выплаты и как в таких случаях действовать военным, передают Новини.LIVE.

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Когда военным должны выплачивать денежное довольствие

Основное денежное довольствие военнослужащих за предыдущий месяц должно поступать на банковскую карту до 20 числа следующего месяца. В то же время на практике чаще всего средства выплачивают с 7-го по 15-е число.

Как пояснила Лариса Кись, если финансирование поступает в воинскую часть после 20-го числа, выплатить средства должны в течение трёх дней с момента их получения.

Поэтому, например, поступление основного денежного обеспечения за сентябрь 2026 года до 20 октября само по себе не свидетельствует о задержке.

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Другие правила фактически применяются к дополнительным вознаграждениям, в частности за участие в боевых действиях или лечение после ранения. Такие выплаты обычно производятся после поступления соответствующего финансирования в воинскую часть. Из-за этого средства могут поступить уже после 20 числа следующего месяца.

Если установленные сроки истекли, а деньги так и не выплатили, ситуация может свидетельствовать о нарушении прав военнослужащего.

В то же время адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова отмечает, что из-за особенностей финансирования возможны незначительные задержки, которые обычно длятся всего несколько дней.

При этом военное положение само по себе не освобождает государство от обязанности выплачивать военным причитающиеся им средства. Права военнослужащих в этой сфере гарантируются законодательством.

По каким причинам могут задерживаться выплаты военнослужащим

Несвоевременное поступление денег не всегда связано с недостатком бюджетного финансирования. Причина может возникнуть на любом этапе оформления, начисления или перечисления средств.

По словам Ларисы Кись, среди наиболее распространенных проблем можно выделить следующие:

недостаточное или несвоевременное финансирование из государственного бюджета;

ошибки при подготовке военной частью запросов на выплату денежного довольствия;

перевод военнослужащего в другую часть;

длительная командировка или смена подразделения;

ошибки и технические сбои в работе бухгалтерии;

несвоевременное поступление документов, подтверждающих право на дополнительное вознаграждение.

Отдельные трудности возникают при оформлении боевых выплат в размере 70 тыс. или 100 тыс. грн. Документы должны пройти несколько этапов согласования — от непосредственных командиров до бухгалтерии, финансовой службы и командира бригады.

В боевых условиях процесс может осложняться из-за обстрелов или непосредственных столкновений. Документы иногда теряются, а их восстановление требует дополнительного времени.

Что делать, если задерживают денежное довольствие

Прежде всего военнослужащему следует выяснить причину задержки. Текущие вопросы, касающиеся начислений, часто удается решить путем общения с командиром и финансовой службой воинской части, в частности по телефону.

Важно установить, касается ли проблема только одного военнослужащего, возникла ли она во всем подразделении или носит общегосударственный характер.

Если задержка связана с конкретной воинской частью, нужно выяснить, на каком этапе возникла проблема, кто отвечает за ее решение и когда ориентировочно поступят средства.

Если вопрос не удается урегулировать, военнослужащий может подать официальную жалобу. В обращении следует указать:

военное звание, фамилию, имя и отчество;

номер воинской части;

период, за который не были выплачены причитающиеся средства;

обстоятельства задержки и предыдущие попытки решить проблему.

Обратиться можно в Министерство обороны Украины — по телефону горячей линии 1512 или через официальные электронные каналы для обращений, а также на правительственную горячую линию — через соответствующую форму подачи обращения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что денежное довольствие военных может вырасти на 20%. В Верховной Раде нашли возможность пересмотреть выплаты защитникам без повышения налогов и сокращения социальных расходов. Также предлагается сделать их защищенной статьей бюджета.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, сколько получают военные НАТО. Суммы выплат зависят от государства, звания, выслуги лет и условий службы. Отдельно предусмотрены надбавки за участие в боевых операциях, службу в опасных районах и выполнение особых задач.