Військові у формі. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці можуть зіткнутися із затримками грошового забезпечення, бойових винагород або виплат після поранення. Причиною бувають проблеми з фінансуванням, помилки в документах чи бухгалтерії, а також несвоєчасне оформлення необхідних підтверджень. Водночас воєнний стан не скасовує права захисників на належні кошти.

Адвокати Олена Воронкова та Лариса Кісь пояснили у коментарі Факти ICTV, чому можуть затримувати виплати та як в таких випадках діяти військовим, передають Новини.LIVE.

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Коли військовим мають виплачувати грошове забезпечення

Основне грошове забезпечення військовослужбовців за попередній місяць має надходити на банківську картку до 20 числа наступного місяця. Водночас на практиці найчастіше кошти виплачують із 7-го до 15-го числа.

Як пояснила Лариса Кісь, якщо фінансування надходить до військової частини після 20 числа, виплатити кошти мають протягом трьох днів із моменту їхнього отримання.

Тому, наприклад, надходження основного грошового забезпечення за вересень 2026 року до 20 жовтня саме по собі не свідчить про затримку.

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Інші правила фактично застосовуються до додаткових винагород, зокрема за участь у бойових діях або лікування після поранення. Такі виплати зазвичай проводять після надходження відповідного фінансування до військової частини. Через це кошти можуть надійти вже після 20 числа наступного місяця.

Якщо встановлені строки минули, а гроші так і не виплатили, ситуація може свідчити про порушення прав військовослужбовця.

Водночас адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова зазначає, що через особливості фінансування можливі незначні затримки, які зазвичай тривають лише кілька днів.

При цьому воєнний стан сам по собі не звільняє державу від обов'язку виплачувати військовим належні їм кошти. Права захисників у цій сфері гарантує законодавство.

Через що можуть затримувати виплати військовослужбовцям

Несвоєчасне надходження грошей не завжди пов'язане з нестачею бюджетного фінансування. Причина може виникнути на будь-якому етапі оформлення, нарахування або перерахування коштів.

За словами Лариси Кісь, серед найпоширеніших проблем такі:

недостатнє або несвоєчасне фінансування з державного бюджету;

помилки під час підготовки військовою частиною запитів на виплату грошового забезпечення;

переведення військовослужбовця до іншої частини;

тривале відрядження або зміна підрозділу;

помилки та технічні збої в роботі бухгалтерії;

несвоєчасне надходження документів, які підтверджують право на додаткову винагороду.

Окремі труднощі виникають під час оформлення бойових виплат у розмірі 70 тис. або 100 тис. грн. Документи повинні пройти кілька етапів погодження — від безпосередніх командирів до бухгалтерії, фінансової служби та командира бригади.

У бойових умовах процес може ускладнюватися через обстріли або безпосередні зіткнення. Документи іноді втрачаються, а їхнє відновлення потребує додаткового часу.

Що робити, якщо грошове забезпечення затримують

Насамперед військовослужбовцю варто з'ясувати причину затримки. Поточні питання щодо нарахувань часто вдається вирішити через комунікацію з командиром і фінансовою службою військової частини, зокрема телефоном.

Важливо встановити, чи проблема стосується лише одного військовослужбовця, чи виникла в усьому підрозділі або має загальнодержавний характер.

Якщо затримка пов'язана з конкретною військовою частиною, потрібно з'ясувати, на якому етапі виникла проблема, хто відповідає за її вирішення та коли орієнтовно надійдуть кошти.

Якщо питання не вдається врегулювати, військовослужбовець може подати офіційну скаргу. У зверненні варто зазначити:

військове звання та прізвище, ім'я, по батькові;

номер військової частини;

період, за який не виплатили належні кошти;

обставини затримки та попередні спроби розв'язати проблему.

Звернутися можна до Міністерства оборони України — за телефоном гарячої лінії 1512 або через офіційні електронні канали для звернень, а також на урядову гарячу лінію — через відповідну форму подання звернення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що грошове забезпечення військових може зрости на 20%. У Верховній Раді знайшли можливість переглянути виплати захисникам без підвищення податків і урізання соціальних видатків. Також пропонується зробити їх захищеною статтею бюджету.

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