Військовий працює з реабілітологом. Фото: Reuters

Військовослужбовці можуть отримувати щорічну грошову допомогу на оздоровлення, розмір якої визначають на основі місячного грошового забезпечення. Щоб оформити виплату, потрібно подати рапорт командиру військової частини. Якщо допомогу затримують або відмовляють у її нарахуванні, варто з'ясувати причину і домогтися нарахування коштів.

Про це розповіли юристи Мережі права, передають Новини.LIVE.

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Що таке оздоровчі виплати для військових

Грошова допомога на оздоровлення — це щорічна виплата, передбачена для військовослужбовців. Ця допомога є частиною соціальних гарантій військових, а не премією за успішне виконання завдань. Вона призначена для підтримки здоров’я та відновлення після фізичних і психологічних навантажень, лікування чи реабілітації.

Зокрема, кошти можуть допомогти військовослужбовцю оплатити медичні обстеження, відновлення фізичного стану та відпочинок.

Хто має право на оздоровчі

На оздоровчу допомогу можуть претендувати:

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військовослужбовці за контрактом;

мобілізовані військові;

військові, які служать у тилових підрозділах або виконують завдання на передовій;

військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, за умови дотримання встановленого порядку;

особи, які проходять службу у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших військових формуваннях, якщо на них поширюються відповідні правила виплат.

Для отримання коштів необхідно враховувати порядок їх призначення, передбачений для конкретного військового формування.

Який розмір оздоровчих виплат у 2026 році

Суму допомоги на оздоровлення визначають на підставі місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Для розрахунку враховують передбачені нормативними актами складові виплат.

Зокрема, до розрахунку можуть входити:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні надбавки за особливості проходження служби;

надбавки за роботу з державною таємницею та інші передбачені виплати.

Водночас не всі кошти, які військовий отримує протягом місяця, автоматично включають до розрахунку оздоровчої допомоги.

Зокрема, додаткові винагороди за виконання бойових або спеціальних завдань, а також одноразові премії не слід без перевірки зараховувати до суми, на основі якої обчислюють допомогу. Порядок врахування конкретних виплат залежить від нормативних правил, що застосовуються до військовослужбовця.

Як оформити рапорт на оздоровчі виплати

Щоб ініціювати призначення допомоги, військовослужбовцю слід подати рапорт у порядку, встановленому у його військовій частині. Документ має містити чітке прохання про виплату щорічної грошової допомоги на оздоровлення.

У рапорті доцільно зазначити:

кому адресовано документ — командиру військової частини;

прохання про виплату допомоги на оздоровлення;

рік, за який запитується виплата;

дату складання документа;

підпис військовослужбовця.

Обов’язково зберігати підтвердження реєстрації документа. Це допоможе довести, що звернення було подане, якщо виникнуть затримки або непорозуміння з нарахуванням коштів.

Що робити, якщо військовому не виплатили оздоровчі

Якщо допомогу не нарахували або кошти не надійшли, варто послідовно з’ясувати причину та зафіксувати звернення.

Крок 1. Перевірити, чи зареєстрований рапорт

Насамперед потрібно переконатися, що рапорт отримали та зареєстрували. Якщо у військовослужбовця є копія з вхідним номером або відміткою канцелярії, її слід зберегти.

Якщо підтвердження немає, варто уточнити у відповідальному підрозділі, чи зареєстрували документ і на якому етапі перебуває його розгляд.

Крок 2. Подати повторний рапорт

Якщо відповіді немає, можна повторно звернутися з проханням розглянути попередній документ. У новому рапорті доцільно вказати дату та реєстраційний номер першого звернення, а також додати його копію.

Це дасть змогу чітко зафіксувати історію звернень і спростить подальше оскарження, якщо питання не вирішать.

Крок 3. Звернутися до вищого командування

Якщо на рівні військової частини проблему не вдалося вирішити, військовослужбовець може звернутися до вищого командування. У зверненні потрібно стисло викласти обставини, зазначити, коли подавали рапорт, та пояснити, у чому полягає проблема.

Доцільно додати копії документів, що підтверджують попередні звернення.

Крок 4. Подати офіційну скаргу

Якщо питання залишається невирішеним, можна подати скаргу до компетентного органу військового управління або відповідної структури Міністерства оборони України — залежно від підпорядкування військової частини та характеру порушення.

У скарзі варто зазначити:

обставини справи;

дату подання первинного рапорту;

інформацію про попередні звернення та отримані відповіді;

вимогу розглянути питання про призначення або виплату допомоги;

перелік документів, які додаються.

Важливо зберігати копії всіх звернень і відповідей, оскільки вони можуть знадобитися для подальшого захисту прав.

Крок 5. Оскаржити відмову в суді

Якщо військовослужбовець вважає, що йому безпідставно відмовили у виплаті або порушили порядок розгляду рапорту, він може розглянути можливість судового оскарження.

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