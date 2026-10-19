Військова нагорода. Фото: УНІАН

Захисники й захисниці, ветерани з особливими заслугами перед Україною та члени сімей загиблих нагороджених військових мають право на щомісячну грошову допомогу. Розмір виплати залежить від державної нагороди та може становити від однієї до трьох мінімальних зарплат. З 2026 року також змінили правила визначення допомоги для сімей, у яких право на неї мають двоє або більше осіб.

Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на щомісячну грошову допомогу

Право на щомісячну виплату мають захисники й захисниці, ветерани та ветеранки, відзначені особливими державними нагородами з 2014 року, а також члени їхніх сімей у разі смерті або загибелі нагороджених осіб.

Порядок призначення та виплати допомоги визначає Закон України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян". З 1 січня 2026 року набрали чинності зміни до цього документа.

До осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, належать громадяни, які:

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з 2014 року отримали звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка";

з 2014 року нагороджені орденом Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів;

з 2014 року нагороджені орденом "За мужність" усіх трьох ступенів;

з 2014 року нагороджені орденом княгині Ольги всіх трьох ступенів;

отримали відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг".

Якщо нагороджена особа померла або загинула, право на допомогу за визначених законом умов можуть отримати члени її сім'ї.

До них належать батьки та чоловік або дружина, якщо вони досягли пенсійного віку, мають право на пенсію незалежно від віку, дострокову пенсію, пенсію на пільгових умовах чи зі зменшенням пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Також виплати можуть призначатися дітям до 18 років, а тим, хто набув інвалідності до повноліття, — і після досягнення цього віку. Діти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої або вищої освіти, мають право на допомогу до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Для дітей-сиріт діє вікова межа до 23 років незалежно від навчання.

Який розмір виплати

Сума щомісячної грошової допомоги залежить від нагороди, яку отримала людина. Розрахунок здійснюється у мінімальних заробітних платах.

3 мінімальні зарплати — для Героїв України, нагороджених орденом "Золота Зірка" з 2014 року;

2 мінімальні зарплати — для нагороджених орденом Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів з 2014 року;

1,5 мінімальної зарплати — для нагороджених відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг";

1 мінімальна зарплата — для нагороджених орденом "За мужність" усіх трьох ступенів або орденом княгині Ольги всіх трьох ступенів з 2014 року.

Для членів сімей загиблих передбачені окремі правила визначення розміру допомоги. Зміни, що набрали чинності 1 січня 2026 року, встановили виплату в розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 1 січня відповідного календарного року. Якщо право на допомогу мають двоє або більше членів сім'ї, кошти розподіляються між ними рівними частинами.

Раніше закон передбачав для відповідних членів сімей виплату в розмірі однієї мінімальної зарплати, однак порядок визначення суми за наявності кількох отримувачів потребував уточнення. Саме для врегулювання цього питання внесли зміни до статті 4 закону.

Водночас, якщо людина має право на цю щомісячну допомогу та на пенсію за особливі заслуги перед Україною, відповідні пенсійні підвищення, надбавки або інші передбачені законом виплати, вона повинна обрати одну з підстав для отримання коштів.

Як оформити виплати

Подати заяву на призначення допомоги можна двома способами:

особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України;

скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього в розділі "Комунікації з ПФУ" потрібно вибрати пункт "Заява про призначення щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян".

Порядок призначення та виплати допомоги визначений постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року №79.

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