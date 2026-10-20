Пенсионер на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине размер пенсии зависит от многих факторов, в том числе от накопленного стажа, возрастных или профессиональных надбавок. Несколько раз в год проводится индексация выплат, а минимальная сумма меняется при пересмотре социальных стандартов. Мы разобрались, стоит ли нашим гражданам готовиться к перерасчету пенсионного обеспечения с 1 ноября 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с пенсиями украинцев в ноябре.

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Увеличатся ли пенсии в ноябре

В Украине традиционно проводят индексацию пенсионных выплат в марте. В этом году суммы повысили на 12,1% в соответствии с постановлением Кабинета Министров "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году".

Чуть позже, в апреле, состоялся перерасчет размера финансового обеспечения для пенсионеров, которые продолжают официально работать. Для этого необходимо накопить достаточно дополнительного страхового стажа или приобрести право на учет заработной платы.

Больше индексации пенсий в 2026 году не предусмотрено. Поэтому с 1 ноября украинцы получат наличными или на банковские счета стандартные суммы, за некоторыми исключениями.

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Кому могут повысить пенсию

Если человеку в ноябре исполнится 70, 75 или 80 лет, он может рассчитывать на повышенный размер государственной выплаты. По информации Пенсионного фонда, на 2026 год предусмотрены такие возрастные надбавки:

от 70 до 74 лет включительно — 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Получить надбавки смогут украинцы, общая пенсия которых не превышает установленный лимит — 10 340,35 грн. Компенсация начисляется автоматически, обращаться с заявлением в контролирующий орган не требуется. Форма выплаты, продолжительность страхового стажа или наличие работы не влияют на назначение надбавки.

Отметим, что в ноябре минимальная пенсия составляет 2 595 грн, но с 1 января может повыситься на несколько сотен гривен. Это предусмотрено законопроектом № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", который предлагает установить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в размере 2 878 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что получателям пенсии по инвалидности могут отменить выплаты. Причины бывают разные, но наиболее распространенные касаются ошибок в документах, прохождения повторного медосмотра и верификации личности. Мы разобрались, о чем стоит знать украинцам.

Также Новини.LIVE сообщали, что размер пенсии у некоторых украинцев может существенно варьироваться. Это зависит от периода оформления выплат — в конце 2026 года или в январе 2027-го. Ведь на размер финансового обеспечения влияет показатель средней зарплаты за предыдущие три года.