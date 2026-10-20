Пенсіонер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні розмір пенсії залежить від багатьох факторів, включно з набутим стажем, віковими або професійними надбавками тощо. Кілька разів на рік здійснюється індексація виплат, а мінімальна сума змінюється з переглядом соціальних стандартів. Ми розібралися, чи готуватися нашим громадянам до перерахунку пенсійного забезпечення з 1 листопада 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з пенсіями українців у листопаді.

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Чи виростуть пенсії в листопаді

В Україні традиційно проводять індексацію пенсійних виплат у березні. Цьогоріч суми підвищили на 12,1%, згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році".

Трохи пізніше, у квітні, відбувся перерахунок розміру фінансового забезпечення для пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати. Для цього потрібно накопичити достатньо додаткового страхового стажу чи набути права на врахування заробітної плати.

Більше індексації пенсій у 2026 році не передбачається. Тому з 1 листопада українці отримають готівкою чи на банківські рахунки стандартні суми, за певними винятками.

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Кому можуть підвищити пенсію

Якщо людині виповниться 70, 75 або 80 років у листопаді, вона може розраховувати на підвищений розмір державної виплати. За інформацією Пенсійного фонду, передбачені такі вікові надбавки станом на 2026 рік:

від 70 до 74 років включно — 300 грн;

від 75 до 79 років включно — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Отримати доплати зможуть українці, загальна пенсія яких не перевищує встановлений ліміт — 10 340,35 грн. Компенсація встановлюється автоматично, звертатися з заявою до контролюючого органу не потрібно. Вид виплати, тривалість страхового стажу або наявність роботи не впливають на призначення надбавки.

Зауважимо, у листопаді мінімальна пенсія перебуватиме на рівні 2 595 грн, але з 1 січня може підвищитися на кілька сотень гривень. Це передбачено законопроєктом №16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік", який пропонує встановити прожитковий мінімум для непрацездатний осіб у розмірі 2 878 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що отримувачам пенсії по інвалідності можуть скасувати виплати. Причини бувають різні, але найпоширеніші стосуються помилок у документах, проходження повторного медогляду та верифікації особи. Ми розібралися, про що варто знати українцям.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсія деяких українців може суттєво варіюватися. Це залежить від періоду оформлення виплат — наприкінці 2026 року чи в січні 2027-го. Адже на розмір фінансового забезпечення впливає показник середньої зарплати за попередні три роки.