Вихід на пенсію наприкінці 2026 року: як збільшити майбутню виплату

Пенсіонерка йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці, які досягнуть пенсійного віку наприкінці 2026 року, опиняться перед вибором: оформлювати пенсію одразу чи почекати до січня. Різниця навіть у кілька місяців може вплинути на розмір майбутніх виплат. Причина в тому, що Пенсійний фонд щороку використовує новий показник середньої зарплати по країні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Реклама

Чому пенсія у 2027 році може бути більшою

Коли людині призначають пенсію, враховують три основні показники: середню зарплату в Україні, її власний заробіток та кількість років страхового стажу.

Середню зарплату для розрахунку беруть за три календарні роки, які передують року оформлення пенсії. Тому для людей, які виходять на пенсію у 2026 році, враховують зарплати з 2023 по 2025 роки.

А якщо оформлювати пенсію у 2027 році, Пенсійний фонд братиме вже інший період — 2024, 2025 та 2026 роки. Цей оновлений показник вплине на розмір призначеної пенсії. Але точна різниця залежатиме від зарплати та стажу конкретної людини.

Читайте також:

Чи вигідно відкладати оформлення пенсії до січня

Найбільше це питання хвилює українців, які досягнуть пенсійного віку в жовтні, листопаді або грудні 2026 року. Якщо людина вирішить почекати до січня, щоб для розрахунку використали новий показник середньої зарплати, є шанс отримати вищу пенсію. Але водночас можна втратити гроші за місяці очікування.

Тому перш ніж приймати рішення, потрібно порівняти дві суми:

скільки пенсійних виплат ви недоотримаєте, відклавши звернення до 2027 року;

наскільки більшою може стати майбутня пенсія завдяки новому показнику середньої зарплати.

Для людей з високим індивідуальним коефіцієнтом заробітку різниця між розрахунками може бути відчутною.

Які періоди врахують до стажу

Варто знати, що ПФУ може зарахувати стаж за періоди, коли людина офіційно не працювала. Наприклад, навчання на денній формі у виші чи ПТУ до 1 січня 2004 року може додати кілька років до стажу. Також враховують військову службу, періоди отримання допомоги по безробіттю та догляд за дитиною до трьох років за встановлених умов. До стажу може увійти й робота за цивільно-правовим договором, якщо за людину сплачували страхові внески.

Щоб Пенсійний фонд врахував ці роки, їх потрібно підтвердити. Для навчання підійде диплом або довідка із закладу освіти, для військової служби до 2004 року — військовий квиток чи довідка, а для роботи — трудова книжка або архівні документи. Після 1 січня 2004 року стаж рахують переважно за даними електронного реєстру та сплаченими внесками.

Раніше Новини.LIVE писали про додаткові гроші для пенсіонерів після 70 років. Щомісячна доплата зростає з віком і може сягати 570 гривень, але її розмір залежить від основної пенсії та встановленого граничного рівня виплат. Звертатися до Пенсійного фонду із заявою не потрібно — надбавку призначають після досягнення 70, 75 або 80 років.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з українських пенсіонерів першим отримає виплати у жовтні. До таких категорій належать учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих Захисників і Захисниць та громадяни з особливими заслугами перед Україною. Загальний графік виплат триває з 4 по 25 число.