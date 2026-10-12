Выход на пенсию в конце 2026 года: как увеличить будущую выплату

Пенсионерка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые достигнут пенсионного возраста в конце 2026 года, окажутся перед выбором: оформлять пенсию сразу или подождать до января. Разница даже в несколько месяцев может повлиять на размер будущих выплат. Причина в том, что Пенсионный фонд ежегодно использует новый показатель средней зарплаты по стране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Почему пенсия в 2027 году может быть больше

Когда человеку назначают пенсию, учитывают три основных показателя: среднюю зарплату в Украине, его собственный заработок и количество лет страхового стажа.

Среднюю зарплату для расчета берут за три календарных года, предшествующих году оформления пенсии. Поэтому для людей, выходящих на пенсию в 2026 году, учитываются зарплаты с 2023 по 2025 годы.

А если оформлять пенсию в 2027 году, Пенсионный фонд будет учитывать уже другой период — 2024, 2025 и 2026 годы. Этот обновленный показатель повлияет на размер назначенной пенсии. Но точная разница будет зависеть от зарплаты и стажа конкретного человека.

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Больше всего этот вопрос волнует украинцев, которые достигнут пенсионного возраста в октябре, ноябре или декабре 2026 года. Если человек решит подождать до января, чтобы для расчета использовался новый показатель средней зарплаты, есть шанс получить более высокую пенсию. Но в то же время можно потерять деньги за месяцы ожидания.

Поэтому прежде чем принимать решение, нужно сравнить две суммы:

сколько пенсионных выплат вы недополучите, отложив обращение до 2027 года;

насколько больше может стать будущая пенсия благодаря новому показателю средней зарплаты.

Для людей с высоким индивидуальным коэффициентом заработка разница между расчетами может быть ощутимой.

Какие периоды учитываются в стаже

Стоит знать, что ПФУ может зачесть стаж за периоды, когда человек официально не работал. Например, обучение на дневной форме в вузе или ПТУ до 1 января 2004 года может добавить несколько лет к стажу. Также учитываются военная служба, периоды получения пособия по безработице и уход за ребенком до трех лет при соблюдении установленных условий. В стаж может входить и работа по гражданско-правовому договору, если за человека уплачивались страховые взносы.

Чтобы Пенсионный фонд учел эти годы, их нужно подтвердить. Для обучения подойдет диплом или справка из учебного заведения, для военной службы до 2004 года — военный билет или справка, а для работы — трудовая книжка или архивные документы. После 1 января 2004 года стаж рассчитывается преимущественно на основании данных электронного реестра и уплаченных взносов.

Ранее Новини.LIVE писали о дополнительных выплатах для пенсионеров после 70 лет. Ежемесячная доплата растет с возрастом и может достигать 570 гривен, но ее размер зависит от основной пенсии и установленного предельного уровня выплат. Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно — надбавку назначают по достижении 70, 75 или 80 лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из украинских пенсионеров первым получит выплаты в октябре. К таким категориям относятся участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и защитниц, а также граждане с особыми заслугами перед Украиной. Общий график выплат действует с 4 по 25 число.