Доплата пенсионерам по возрасту в 2026 году: кому не выплатят всю сумму

Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы старше 70 лет имеют право на ежемесячные дополнительные выплаты к пенсии. Сумма увеличивается с возрастом и составляет максимум 570 гривен. Однако полную надбавку выплачивают далеко не каждому пенсионеру, ведь все зависит от размера основной пенсии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Сколько добавляют к пенсии после 70 лет

Размер ежемесячной компенсации зависит от возраста человека:

от 70 до 75 лет — до 300 гривен;

от 75 до 80 лет — до 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

Важно, что возрастную доплату устанавливают только тем пенсионерам, чья ежемесячная пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривен. При этом после начисления компенсации общая выплата также не может превышать эту сумму.

Например, если человеку исполнилось 80 лет, а его пенсия уже составляет 10 200 гривен, полные 570 гривен ему не добавят. Он получит лишь 140,35 гривны до установленного предела.

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Нужно ли обращаться в ПФУ

Отдельное заявление на возрастную доплату подавать не нужно. Пенсионный фонд назначает ее автоматически со дня, когда человеку исполняется 70, 75 или 80 лет. На компенсацию не влияют вид пенсии и продолжительность страхового стажа. Также эта доплата доступна пенсионерам, которые продолжают работать.

Кому в первую очередь выплатят пенсию в октябре

Пенсии в Украине выплачивают ежемесячно с 4 по 25 число, но часть украинцев получит деньги раньше. Это участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины, а также лица с особыми заслугами. Им пенсия поступит до 10 числа.

Точную дату выплаты пенсионер может узнать в сервисном центре ПФУ, по горячей линии или в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Если деньги не поступили вовремя, причиной могут быть проблемы с идентификацией, технический сбой, истечение срока действия банковской карты или задержка финансирования.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как пенсионерам воспользоваться правом на бесплатный проезд. В городах с электронным билетом после посадки необходимо приложить льготную карту к валидатору и зарегистрировать поездку. Одного пенсионного удостоверения для контролера может оказаться недостаточно, а без валидации пассажиру могут выписать штраф.

Также Новини.LIVE рассказывали, как работа на пенсии может повлиять на выплаты. Пенсионерам по возрасту разрешено работать, но для тех, кто получает пенсию за выслугу лет, возвращение на прежнюю должность может поставить под угрозу выплаты. О трудоустройстве или увольнении также необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней, иначе излишне полученные средства придется вернуть.