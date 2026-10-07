Доплата пенсіонерам за вік у 2026 році: хто отримає не всю суму

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці після 70 років мають право на щомісячні додаткові гроші до пенсії. Сума зростає з віком і становить максимально 570 гривень. Але повну надбавку платять далеко не кожному пенсіонеру, адже все залежить від розміру основної пенсії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Скільки додають до пенсії після 70 років

Розмір щомісячної компенсації залежить від віку людини:

від 70 до 75 років — до 300 гривень;

від 75 до 80 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

Важливо, що вікову доплату встановлюють лише тим пенсіонерам, чия місячна пенсійна виплата менша за 10 340,35 гривні. При цьому після нарахування компенсації загальна виплата теж не може перевищити цю суму.

Наприклад, якщо людині виповнилося 80 років, а її пенсія вже становить 10 200 гривень, повні 570 гривень їй не додадуть. Вона отримає лише 140,35 гривні до встановленої межі.

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Чи потрібно звертатися до ПФУ

Окрему заяву на вікову доплату подавати не потрібно. Пенсійний фонд призначає її автоматично з дня, коли людині виповнюється 70, 75 або 80 років. На компенсацію не впливають вид пенсії та тривалість страхового стажу. Також ця доплата доступна пенсіонерам, які продовжують працювати.

Кому в першу чергу виплатять пенсію у жовтні

Пенсії в Україні виплачують щомісяця з 4 по 25 число, але частина українців отримає гроші раніше. Це учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України та особи з особливими заслугами. Їм пенсія прийде до 10 числа.

Точну дату своєї виплати пенсіонер може дізнатися у сервісному центрі ПФУ, через гарячу лінію або в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Якщо гроші вчасно не прийшли, причиною можуть бути проблеми з ідентифікацією, технічний збій, закінчення строку дії банківської картки або затримка фінансування.

Раніше Новини.LIVE писали, як пенсіонерам скористатися правом на безкоштовний проїзд. У містах з електронним квитком після посадки потрібно прикласти пільгову картку до валідатора та зареєструвати поїздку. Самого пенсійного посвідчення для контролера може бути замало, а без валідації пасажиру можуть виписати штраф.

Також Новини.LIVE розповідали, як робота на пенсії може вплинути на виплати. Пенсіонерам за віком дозволено працювати, але для тих, хто отримує пенсію за вислугу років, повернення на попередню посаду може загрожувати виплатам. Про працевлаштування або звільнення також потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів, інакше зайві кошти доведеться повернути.