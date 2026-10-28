Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры с нетерпением ждут ежегодной индексации, которая традиционно проводится с 1 марта, но помимо нее государство проведет еще несколько перерасчетов. В частности, увеличатся минимальные пенсии, выплаты 65-летним и пенсионерам, которые продолжают работать и приобрели не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

О том, какие перерасчеты состоятся в 2027 году, рассказали специалисты юридической компании "Мережа права", передают Новости.LIVE.

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Обновление пенсий с 1 января 2027 года

Согласно проекту Государственного бюджета на следующий год, с 1 января должны вырасти социальные гарантии для украинцев. В частности, планируется повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных людей. Это повлияет на социальные выплаты, которые зависят от этого показателя. Также увеличатся минимальные пенсии — с 2 595 до 2 878 грн.

Пенсионеры в возрасте от 65 лет имеют отдельную минимальную гарантию от государства при условии, что они накопили полный страховой стаж. Для этой категории пенсия будет составлять минимум 3 818 грн.

Индексация с 1 марта 2027 года

Уже традиционно на март запланировано общегосударственное обновление пенсионных выплат, которое охватит почти всех пенсионеров страны. Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и роста средней заработной платы. Точный коэффициент пока не определен. Обычно размер индексации объявляют непосредственно перед проведением перерасчета.

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Например, в 2026 году пенсии были проиндексированы на 12,1%, что на 4% больше, чем индекс инфляции, зафиксированный за предыдущий год. При этом минимальный размер увеличения не мог быть меньше 100 грн, а максимальный не превышал 2 595 грн.

Увеличение пенсий с 1 апреля 2027 года

В Украине предусмотрена отдельная дата для перерасчета выплат пенсионерам, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. Традиционно он проводится с 1 апреля. Перерасчет пенсий коснется пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета выплат накопили не менее 24 месяцев страхового стажа.

По приблизительным подсчетам, апрельский перерасчет может коснуться около 2,8 млн граждан.

Ранее Новини.LIVE писали о надбавке пенсионерам в размере более 1000 грн. Право на дополнительные деньги имеют лица в возрасте от 80 лет, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постоянном уходе. Для оформления необходимо подать документы в Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут получить более высокие выплаты от государства. Непосредственно перед оформлением пенсии можно попросить ПФУ исключить из стажа периоды с низкой зарплатой. При этом накопленный стаж можно сохранить.