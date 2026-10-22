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Главная Экономика Пенсионерам будут доплачивать 1000 грн: как подтвердить право на надбавку

Пенсионерам будут доплачивать 1000 грн: как подтвердить право на надбавку

Ua ru
22 октября 2026 05:45
Пенсионеры могут получать на 1000 грн больше: что нужно сделать Новини.LIVE
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Подавляющее большинство украинских пенсионеров получают небольшие пенсии, однако государство предусмотрело ряд надбавок. Некоторые из них могут назначаться автоматически, а другие необходимо оформлять самостоятельно. В частности, получить дополнительные средства могут пенсионеры в возрасте от 80 лет. Однако необходимо соответствовать установленным требованиям и собрать необходимые документы.

Об условиях назначения доплаты 80-летним рассказали в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, передают Новости.LIVE.

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Условия назначения надбавки

Пенсионеры в возрасте от 80 лет могут претендовать на доплату за уход. В 2026 году размер этой выплаты составляет 1 038 грн в месяц. В то же время одного лишь почтенного возраста недостаточно для назначения денежного бонуса.

Получить надбавку могут граждане, отвечающие следующим требованиям:

  • достигли 80-летнего возраста;
  • проживают одни и не имеют трудоспособных родственников, способных обеспечить уход;
  • получают пенсию по возрасту;
  • имеют заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

Доплату пересмотрят в 2027 году

С 1 января 2027 года в Украине запланирован пересмотр социальных стандартов, в частности, прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Доплата за уход составляет 40% от этого показателя.

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В 2026 году прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность, составляет 2 595 грн, а доплата за уход — 1 038 грн. Согласно проекту Государственного бюджета на следующий год, этот показатель может вырасти до 2 878 грн, а надбавка пенсионерам — до 1 151 грн.

Документы для оформления надбавки за уход

Пенсионеру необходимо собрать и передать в Пенсионный фонд:

  • заявление по установленной форме;
  • паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • декларацию об имущественном положении и доходах;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода.

Перед подачей документов рекомендуется проверить все данные, особенно в медицинском заключении, ведь именно эта справка является одним из обязательных условий назначения выплаты.

Ранее Новини.LIVE писали о правилах начисления страхового стажа для пенсии. Отдельным категориям граждан его могут зачесть в двойном размере. Ключевую роль играет специфика профессии и условия труда.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам стоит учесть важный нюанс при выходе на пенсию. Иногда оформление выгодно отложить, чтобы получать более крупную выплату. Однако все зависит от того, когда человек достиг пенсионного возраста.

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Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

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