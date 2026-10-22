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Головна Економіка Пенсіонерам доплачуватимуть 1000 грн: як підтвердити право на надбавку

Пенсіонерам доплачуватимуть 1000 грн: як підтвердити право на надбавку

Ua ru
22 жовтня 2026 05:45
Пенсіонери можуть отримувати на 1000 грн більше: що треба зробити Новини.LIVE
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Переважна більшість українських пенсіонерів отримують невеликі пенсії, однак держава передбачила низку надбавок. Деякі з них можуть призначати автоматично, а інші необхідно оформляти самостійно. Зокрема, отримати додаткові кошти можуть пенсіонери у віці від 80 років. Однак необхідно відповідати встановленим вимогам та зібрати необхідні документи. 

Про умови призначення доплати 80-річним розповіли у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, передають Новини.LIVE

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Умови призначення надбавки 

Пенсіонери від 80 років можуть претендувати на доплату за догляд. У 2026 році розмір цієї виплати становить 1 038 грн на місяць. Водночас самого поважного віку недостатньо для призначення грошового бонусу. 

Отримати надбавку можуть громадяни, які відповідають таким вимогам:

  • досягли 80-річного віку;
  • проживають самі та не мають працездатних родичів, які можуть забезпечити догляд;
  • отримують пенсію за віком;
  • мають висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді. 

Надбавку перерахують у 2027 році

З 1 січня 2027 року в Україні запланований перегляд соціальних стандартів, зокрема, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Доплата за догляд складає 40% від цього показника.

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У 2026 році прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність складає 2 595 грн, а доплата за догляд — 1 038 грн. Згідно з проєктом Державного бюджету на наступний рік, цей показник може зрости до 2 878 грн, а надбавка пенсіонерам — до 1 151 грн. 

Документи для оформлення надбавки за догляд

Пенсіонеру необхідно зібрати та передати до Пенсійного фонду: 

  • заяву за встановленою формую;
  • паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • декларацію про майновий стан та доходи;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді. 

Перед поданням документів рекомендується перевірити всі дані, особливо у медичному висновку, адже саме ця довідка є однією з обов’язкових умов призначення виплати.

Раніше Новини.LIVE писали про правила набуття страхового стажу для пенсії. Окремим категоріям громадян його можуть зарахувати у подвійному розмірі. Ключову роль грає специфіка професії та умови праці. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що українцям варто врахувати важливий нюанс при виході на пенсію. Іноді оформлення вигідно відкласти, щоб отримувати більшу виплату. Однак усе залежить від того, коли людина досягла пенсійного віку.

виплати пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд надбавки
Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

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