Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Переважна більшість українських пенсіонерів отримують невеликі пенсії, однак держава передбачила низку надбавок. Деякі з них можуть призначати автоматично, а інші необхідно оформляти самостійно. Зокрема, отримати додаткові кошти можуть пенсіонери у віці від 80 років. Однак необхідно відповідати встановленим вимогам та зібрати необхідні документи.

Про умови призначення доплати 80-річним розповіли у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради, передають Новини.LIVE.

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Умови призначення надбавки

Пенсіонери від 80 років можуть претендувати на доплату за догляд. У 2026 році розмір цієї виплати становить 1 038 грн на місяць. Водночас самого поважного віку недостатньо для призначення грошового бонусу.

Отримати надбавку можуть громадяни, які відповідають таким вимогам:

досягли 80-річного віку;

проживають самі та не мають працездатних родичів, які можуть забезпечити догляд;

отримують пенсію за віком;

мають висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Надбавку перерахують у 2027 році

З 1 січня 2027 року в Україні запланований перегляд соціальних стандартів, зокрема, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Доплата за догляд складає 40% від цього показника.

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У 2026 році прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність складає 2 595 грн, а доплата за догляд — 1 038 грн. Згідно з проєктом Державного бюджету на наступний рік, цей показник може зрости до 2 878 грн, а надбавка пенсіонерам — до 1 151 грн.

Документи для оформлення надбавки за догляд

Пенсіонеру необхідно зібрати та передати до Пенсійного фонду:

заяву за встановленою формую;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

декларацію про майновий стан та доходи;

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді.

Перед поданням документів рекомендується перевірити всі дані, особливо у медичному висновку, адже саме ця довідка є однією з обов’язкових умов призначення виплати.

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