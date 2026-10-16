Подвійний пенсійний стаж в Україні: кому зараховують рік за два

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Обчислення страхового стажу в Україні має свої юридичні тонкощі. Вони залежать від періоду роботи, специфіки професії та наявності соціальних відпусток. В українському законодавстві є окремі правила, що впливають як на право дострокового виходу на пенсію, так і на підсумковий розмір щомісячних виплат.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, передають Новини.LIVE.

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Що змінилося з 1 січня 2004 року

Відповідно до статті 24 Закону України № 1058-IV, страховим стажем вважається період, протягом якого за працівника щомісячно сплачувалися страхові внески у розмірі, не меншому за мінімальний.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до 1 січня 2004 року стаж підтверджується записами з трудової книжки або довідками. А вже після цієї дати, його враховують виключно за індивідуальними відомостями з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Хто має право вийти раніше на пенсію

Стаття 60 Закону України № 1788-XII передбачає особливі умови для медичних працівників. Робота в лепрозорних, протичумних та інфекційних закладах, установах із лікування осіб з ВІЛ/СНІД, а також у патолого-анатомічних, реанімаційних та психіатричних відділеннях зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

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Втім, у Пенсійному фонді зауважують про суттєву відмінність між правом виходу на пенсію та її розрахунком. Робота в спецзакладах зараховується "рік за два" за всі періоди — як до 1 січня 2004 року, так і після цієї дати.

А от розмір пенсії після 2004 року зараховуються на загальних підставах — виключно в одинарному розмірі.

Чи враховують час догляду за дитиною

Згідно зі статтею 181 Кодексу законів про працю, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також неоплачувана відпустка зараховуються до загального, безперервного стажу та стажу за спеціальністю.

При формуванні пенсійної справи час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років зараховується до страхового стажу в одинарному розмірі, забезпечуючи безперервність страхових років батьків.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як підвищення пенсій може вплинути на українську економіку. За словами фінансового аналітика, Олексія Куща, мінімальна пенсія не повинна бути нижчою за суму реального прожиткового мінімуму. Додаткові кошти, які отримуватимуть пенсіонери, сприятимуть активнішій купівлі товарів і послуг.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримувати підвищенну пенсію у розмірі 7 785 гривень. Зокрема, це працівники на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Щоб вийти на пенсію за віком, повинно виповнитися 50 років.