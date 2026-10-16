Двойной пенсионный стаж в Украине: кому засчитывают один год за два

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Расчет страхового стажа в Украине имеет свои юридические тонкости. Они зависят от периода работы, специфики профессии и наличия социальных отпусков. В украинском законодательстве существуют отдельные правила, влияющие как на право досрочного выхода на пенсию, так и на итоговый размер ежемесячных выплат.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области, передают Новини.LIVE.

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Что изменилось с 1 января 2004 года

В соответствии со статьей 24 Закона Украины № 1058-IV, страховым стажем считается период, в течение которого за работника ежемесячно уплачивались страховые взносы в размере, не меньшем чем минимальный.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 1 января 2004 года стаж подтверждается записями из трудовой книжки или справками. А уже после этой даты он учитывается исключительно на основании индивидуальных сведений из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Кто имеет право выйти на пенсию раньше

Статья 60 Закона Украины № 1788-XII предусматривает особые условия для медицинских работников. Работа в лепрозориях, противочумных и инфекционных учреждениях, учреждениях по лечению лиц с ВИЧ/СПИДом, а также в патолого-анатомических, реанимационных и психиатрических отделениях засчитывается в стаж работы в двойном размере.

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Впрочем, в Пенсионном фонде отмечают существенное различие между правом на выход на пенсию и ее расчётом. Работа в специальных учреждениях засчитывается "год за два" за все периоды — как до 1 января 2004 года, так и после этой даты.

А вот размер пенсии после 2004 года рассчитывается на общих основаниях — исключительно в одинарном размере.

Учитывается ли время ухода за ребенком

Согласно статье 181 Кодекса законов о труде, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также неоплачиваемый отпуск засчитываются в общий, непрерывный стаж и стаж по специальности.

При формировании пенсионного дела время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет засчитывается в страховой стаж в одинарном размере, обеспечивая непрерывность страховых лет родителей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как повышение пенсий может повлиять на украинскую экономику. По словам финансового аналитика Алексея Куща, минимальная пенсия не должна быть ниже суммы реального прожиточного минимума. Дополнительные средства, которые будут получать пенсионеры, будут способствовать более активному приобретению товаров и услуг.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получать повышенную пенсию в размере 7 785 гривен. В частности, это работники, занятые на работах с особо вредными и особо тяжкими условиями труда, занятость на которых в полный рабочий день дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Чтобы выйти на пенсию по возрасту, должно исполниться 50 лет.