Минимальная пенсия в Украине: возможно ли привязать её к прожиточному минимуму

Люди гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

Повышение минимальных пенсий до уровня реального прожиточного минимума может стать одним из способов поддержать украинскую экономику. Увеличение выплат пенсионерам будет стимулировать внутренний спрос, в частности на товары и услуги, а также может способствовать росту налоговых поступлений в бюджет.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Как повышение пенсий может повлиять на экономику

Кущ подчеркивает, что минимальная пенсия не должна быть ниже суммы, необходимой человеку для обеспечения базовых потребностей. Соответствие выплат реальному прожиточному минимуму должно быть основой социальной политики, а не вопросом возможностей государственного бюджета. По словам эксперта, украинская экономика все больше зависит от внутреннего сектора торговли и услуг, который составляет треть экономики. Поэтому увеличение доходов населения может поддержать потребительский спрос.

Дополнительные средства, которые будут получать пенсионеры, будут способствовать более активному приобретению товаров и услуг. Это, в свою очередь, может увеличить поступления налогов в государственный бюджет.

"Это может стать одним из инструментов спасения экономики", — подчеркнул Кущ.

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Где искать деньги на минимальные пенсии

Одним из возможных источников финансирования финансовый аналитик называет пересмотр системы максимальных пенсий. В частности, выплаты бывшим прокурорам, размер которых может достигать десятков тысяч гривен.

По его мнению, систему таких выплат необходимо пересмотреть, чтобы использовать имеющиеся ресурсы для повышения минимальных пенсий. В то же время эксперт признает, что одного пересмотра максимальных выплат будет недостаточно для полного финансирования такого повышения.

"Нужно находить внутренние резервы", — подытожил Кущ.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, кто может получать пенсию в размере не менее 7 785 гривен. Претендовать на повышенную пенсию могут украинцы, профессии которых входят в Список № 1 производств, работ, должностей и показателей на подземных работах, а также на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. По отдельным профессиям можно выйти на пенсию даже в 50 лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить надбавку к пенсии в размере 150 гривен. Одним из условий является самостоятельное воспитание несовершеннолетних детей и отсутствие официального трудоустройства во время получения пенсии. ПФУ не начислит автоматически 150 гривен, если не будет иметь соответствующих доказательств, подтверждающих право на эту надбавку.