Мінімальна пенсія в Україні: чи можливо прив’язати до прожиткового мінімуму

Люди прогулюються парком. Фото: Новини.LIVE

Підвищення мінімальних пенсій до рівня реального прожиткового мінімуму може стати одним зі способів підтримати українську економіку. Збільшення виплат пенсіонерам стимулюватиме внутрішній попит, зокрема на товари та послуги, а також може сприяти зростанню податкових надходжень до бюджету.

Про це в етері проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" повідомив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Реклама

Як підвищення пенсій може вплинути на економіку

Кущ наголошує, що мінімальна пенсія не повинна бути нижчою за суму, необхідну людині для забезпечення базових потреб. Відповідність виплат реальному прожитковому мінімуму має бути основою соціальної політики, а не питанням можливостей державного бюджету. За словами експерта, українська економіка дедалі більше залежить від внутрішнього сектору торгівлі та послуг, який становить третину економіки. Тому збільшення доходів населення може підтримати споживчий попит.

Додаткові кошти, які отримуватимуть пенсіонери, сприятимуть активнішій купівлі товарів і послуг. Це, своєю чергою, може збільшити надходження податків до державного бюджету.

"Це може бути один з інструментів порятунку економіки", — підкреслив Кущ.

Читайте також:

Де шукати гроші на мінімальні пенсії

Одним із можливих джерел фінансування фінансовий аналітик називає перегляд системи максимальних пенсій. Зокрема, виплати колишнім прокурорам, розмір яких може сягати десятків тисяч гривень.

На його думку, систему таких виплат необхідно переглянути, щоб використати наявні ресурси для підвищення мінімальних пенсій. Водночас експерт визнає, що самого перегляду максимальних виплат буде недостатньо для повного фінансування такого підвищення.

"Треба знаходити внутрішні резерви", — підсумував Кущ.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, хто може отримувати пенсію щонайменше 7 785 гривень. Претендувати на підвищенну пенсію можуть українці, професії яких входять у Список № 1 виробництв, робіт, посад і показників на підземних роботах, а також на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. За окремими професіями можна вийти на пенсію навіть у 50 років.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримати надбавку до пенсії у розмірі 150 гривень. Однією з умов є самостійне виховання неповнолітніх дітей та відсутність офіційного працевлаштування під час пенсії. ПФУ не нарахує автоматично 150 гривень, якщо не матиме відповідних доказів до підстави.