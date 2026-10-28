Чоловік за ноутбуком. Фото: Pexels

Цифровізація органів місцевого самоврядування (ОМС) та постійні загрози ворожих атак на муніципальні реєстри вимагають залучення сильних фахівців з кіберзахисту. Щоб утримати кваліфіковані кадри на держслужбі, Міністерство економіки та довкілля підготувало проєкт урядової постанови, який дає право керівникам ОМС доплачувати до 50% надбавки спеціалістам із захисту інформації.

Які критерії перевірятимуть та коли чекати перших виплат — дізнавались Новини.LIVE з посиланням на проєкт постанови Кабінету міністрів.

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Кому призначать грошове заохочення

Право на надбавку мають співробітники, які фактично забезпечують:

Захист інформаційно-комунікаційних систем установи від зовнішніх загроз (кіберзахист). Реалізацію заходів із протидії цифровим ризикам.

Хто вирішує, скільки доплатити працівнику

Рішення про конкретний відсоток доплати ухвалюватиме керівник відповідного органу місцевого самоврядування.

Для цього керівництву доведеться ретельно перевірити документальну базу:

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чи прописані там функції захисту даних;

чи є кіберзахист його безпосереднім обов'язком.

Звідки візьмуть кошти та коли запрацює механізм

Проєкт постанови не передбачає виділення додаткових коштів з держбюджету. Виплати проводитимуть виключно в межах вже затвердженого фонду оплати праці місцевої ради. У разі ухвалення документа урядом, оновлені норми нарахування зарплат запрацюють з 1 січня 2027 року.

Для кого ще можуть бути надбавки

Раніше ми повідомляли, що отримати додаткові 10% надбавки можуть працівники бюджетної сфери. Адже робота, пов'язана з використанням дезінфекційних засобів та прибиранням санвузлів, належить до категорії підвищеного ризику для здоров'я і вимагає додаткової компенсації, яка не входить в основну суму зарплати, а має оплачуватись додатково. Йдеться про розмір 10% надбавки до зарплати. Головною умовою виступає те, що таке прибирання має бути прописане в посадових обов'язках працівника

наприклад, якщо працівник отримує 20 000 гривень зарплати, то за прибирання санвузлів йому доплатять додаткові 2 000 гривень.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому можуть скасувати надбавки до пенсії. Це стосується пенсійних виплат: за віком, на утримання дітей, за проживання у населеному пункті зі статусом гірського, по інвалідності і за понаднормовий страховий стаж. Дуже часто скасувати виплати можуть через помилки в документах, або через занадто високу пенсію.

Також Новини.LIVE повідомляли, як пенсіонери можуть отримати 1 000 гривень надбавки. Отримати додаткові виплати можуть українці, що досягли віку 80 років. Вони можуть претендувати на доплату за догляд.