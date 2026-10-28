В Україні можуть запровадити нові надбавки: хто отримає 50% до зарплати
Цифровізація органів місцевого самоврядування (ОМС) та постійні загрози ворожих атак на муніципальні реєстри вимагають залучення сильних фахівців з кіберзахисту. Щоб утримати кваліфіковані кадри на держслужбі, Міністерство економіки та довкілля підготувало проєкт урядової постанови, який дає право керівникам ОМС доплачувати до 50% надбавки спеціалістам із захисту інформації.
Які критерії перевірятимуть та коли чекати перших виплат — дізнавались Новини.LIVE з посиланням на проєкт постанови Кабінету міністрів.
Кому призначать грошове заохочення
Право на надбавку мають співробітники, які фактично забезпечують:
- Захист інформаційно-комунікаційних систем установи від зовнішніх загроз (кіберзахист).
- Реалізацію заходів із протидії цифровим ризикам.
Хто вирішує, скільки доплатити працівнику
Рішення про конкретний відсоток доплати ухвалюватиме керівник відповідного органу місцевого самоврядування.
Для цього керівництву доведеться ретельно перевірити документальну базу:
- чи прописані там функції захисту даних;
- чи є кіберзахист його безпосереднім обов'язком.
Звідки візьмуть кошти та коли запрацює механізм
Проєкт постанови не передбачає виділення додаткових коштів з держбюджету. Виплати проводитимуть виключно в межах вже затвердженого фонду оплати праці місцевої ради. У разі ухвалення документа урядом, оновлені норми нарахування зарплат запрацюють з 1 січня 2027 року.
Для кого ще можуть бути надбавки
Раніше ми повідомляли, що отримати додаткові 10% надбавки можуть працівники бюджетної сфери. Адже робота, пов'язана з використанням дезінфекційних засобів та прибиранням санвузлів, належить до категорії підвищеного ризику для здоров'я і вимагає додаткової компенсації, яка не входить в основну суму зарплати, а має оплачуватись додатково. Йдеться про розмір 10% надбавки до зарплати. Головною умовою виступає те, що таке прибирання має бути прописане в посадових обов'язках працівника
- наприклад, якщо працівник отримує 20 000 гривень зарплати, то за прибирання санвузлів йому доплатять додаткові 2 000 гривень.
З чим ще варто ознайомитись
Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому можуть скасувати надбавки до пенсії. Це стосується пенсійних виплат: за віком, на утримання дітей, за проживання у населеному пункті зі статусом гірського, по інвалідності і за понаднормовий страховий стаж. Дуже часто скасувати виплати можуть через помилки в документах, або через занадто високу пенсію.
Також Новини.LIVE повідомляли, як пенсіонери можуть отримати 1 000 гривень надбавки. Отримати додаткові виплати можуть українці, що досягли віку 80 років. Вони можуть претендувати на доплату за догляд.