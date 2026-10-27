Чоловік зі шваброю. Фото: УНІАН

Робота, пов'язана з використанням дезінфекційних засобів та прибиранням санвузлів, належить до категорії підвищеного ризику для здоров'я і вимагає додаткової компенсації. У 2026 році для працівників бюджетної сфери зберігається чітко регламентована надбавка за такі обов'язки. Головна особливість виплати полягає в тому, що вона нараховується понад мінімальну заробітну плату і не може використовуватися роботодавцем для доведення зарплати до мінімального рівня.

Про це повідомляють Факти з посиланням на постанову Кабінету міністрів № 1298, передають Новини.LIVE.

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Скільки можуть доплатити за прибирання туалетів

Згідно постанови, працівникам, які використовують у роботі дезінфекційні засоби, а також тим, хто зайнятий прибиранням туалетів, встановлюється доплата в розмірі 10% від місячної зарплати.

тобто, якщо працівник має зарплату у розмірі 10 000 гривень, то надбавка становитиме 1 000 гривень.

Обов'язкові умови для отримання надбавки:

Роботи з використання деззасобів або прибирання санвузлів мають бути офіційно включені до посадових обов'язків працівника. Перелік відповідних посад обов'язково затверджується у колективному договорі закладу. Виплата здійснюється в межах фонду оплати праці, передбаченого кошторисом.

Чому прибирання санвузлів не враховують до основної суми зарплати

Згідно з роз'ясненнями Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, доплата за прибирання туалетів належить до виплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я.

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"Під час розрахунку розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний і надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат", — підсумували у Держпраці.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, хто з учителів має право на надбавку до зарплати. Додаткова виплата становить до 25% до посадового окладу. Це вважається як державна гарантія для працівників, які виконують посадові обов'язки в особливих умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, за що пенсіонерам доплачуватимуть понад тисячу гривень. Пенсіонери від 80 років можуть претендувати на доплату за догляд. Водночас самого поважного віку недостатньо для призначення грошового бонусу.