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Главная Экономика Украинцам доплатят 10% к зарплате: кто имеет право на надбавку в 2026 году

Украинцам доплатят 10% к зарплате: кто имеет право на надбавку в 2026 году

Ua ru
27 октября 2026 10:16
Доплата за уборку санузлов в 2026 году: сколько платят УНИАН
Мужчина со шваброй. Фото: УНИАН

Работа, связанная с использованием дезинфицирующих средств и уборкой санузлов, относится к категории повышенного риска для здоровья и требует дополнительной компенсации. В 2026 году для работников бюджетной сферы сохраняется четко регламентированная надбавка за такие обязанности. Главная особенность выплаты заключается в том, что она начисляется сверх минимальной заработной платы и не может использоваться работодателем для доведения зарплаты до минимального уровня.

Об этом сообщают Факты со ссылкой на постановление Кабинета министров № 1298, передают Новини.LIVE.

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Сколько могут доплатить за уборку туалетов

Согласно постановлению, работникам, использующим в работе дезинфицирующие средства, а также тем, кто занят уборкой туалетов, устанавливается доплата в размере 10% от месячной зарплаты.

  • то есть, если зарплата работника составляет 10 000 гривен, то надбавка будет равна 1 000 гривен.

Обязательные условия для получения надбавки:

  1. Работы по использованию дезинфицирующих средств или уборке санузлов должны быть официально включены в должностные обязанности работника.
  2. Перечень соответствующих должностей обязательно утверждается в коллективном договоре учреждения.
  3. Выплата осуществляется в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного сметой.

Почему уборка санузлов не учитывается в основной сумме зарплаты

Согласно разъяснениям Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, доплата за уборку туалетов относится к выплатам за работу в неблагоприятных условиях труда и с повышенным риском для здоровья.

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"При расчете размера заработной платы для обеспечения её минимального размера не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и при повышенном риске для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ, премии к праздничным и юбилейным датам", — подытожили в Гоструда.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, кто из учителей имеет право на надбавку к зарплате. Дополнительная выплата составляет до 25% от должностного оклада. Это считается государственной гарантией для работников, выполняющих должностные обязанности в особых условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали, за что пенсионерам будут доплачивать более тысячи гривен. Пенсионеры в возрасте от 80 лет могут претендовать на доплату за уход. В то же время одного лишь почтенного возраста недостаточно для назначения денежного бонуса.

уборка туалеты минимальная зарплата надбавки доплаты
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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