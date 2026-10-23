Военнослужащие на улице. Фото: Новини.LIVE



Военнослужащий получил денежное довольствие, но сумма оказалась меньше ожидаемой. Подобные случаи могут возникать как из-за ошибок, так и вследствие ряда других факторов, например, отсутствия определенных доплат, неполного месяца службы или задержки документов. Для решения таких вопросов существует соответствующий алгоритм действий.

Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Из чего состоит денежное довольствие

Выплаты военнослужащим включают не только должностной оклад, но и ряд различных надбавок и премий. В зависимости от условий службы дополнительно может начисляться:

надбавка за выслугу лет;

оклад в соответствии с воинским званием и должностью;

дополнительные вознаграждения за выполнение задач;

ежемесячные доплаты — надбавки, премии и вознаграждения.

Сумма рассчитывается индивидуально и зависит от звания, должности, условий службы и других обстоятельств. Из-за этого даже в одном подразделении военнослужащие могут получать разные выплаты, поэтому сравнение денежного обеспечения с сослуживцами не всегда позволяет определить правильность начислений.

Почему выплата может быть меньше

В первую очередь военнослужащему необходимо проверить, за какой период было начислено денежное довольствие. На сумму может повлиять смена должности, места службы, а также периоды прибытия или убытия из воинской части.

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Отдельно нужно проверить, учли ли при выплате период пребывания на лечении, в отпуске или командировке, а также выполнение задач, за которые предусмотрены дополнительные вознаграждения.

Вопросы относительно выплат можно уточнить в воинской части

Если военнослужащий не понимает, почему размер денежного довольствия меньше, он может подать запрос в финансовую службу своей части. Там смогут проверить начисления за конкретный месяц и предоставить все объяснения.

В частности, необходимо уточнить, учтены ли приказы о назначении, премировании и надбавках. Чтобы проверка прошла без затруднений, важно хранить расчетные листы, банковские выписки, копии рапортов и другие документы, которые могут повлиять на окончательную сумму выплаты. Эти документы помогут выяснить, на каком этапе возникла ошибка в расчете денежного обеспечения.

Что делать, если проблема не решена

Военнослужащий может подать письменный рапорт командиру, если предыдущие действия не дали результата. В документе необходимо конкретизировать ситуацию, в частности, указать период, за который выплата была начислена неправильно, и попросить провести перерасчет для последующей выплаты задолженности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащим предусмотрена компенсация за неиспользованный отпуск. Денежной компенсации подлежат все неиспользованные дни дополнительного отпуска УБД. Выплата осуществляется при окончательном расчете в год увольнения военнослужащего со службы.

Также Новини.LIVE писали, с каких выплат военнослужащего разрешается взимать алименты. Как отмечается, порядок списания зависит от конкретного вида средств и правовых оснований их назначения. В частности, это могут быть выплаты, полученные во время лечения.