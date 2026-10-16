Ребенок держит за руку человека в военной форме. Фото: Reuters

Алименты могут удерживаться не только из основного денежного довольствия военнослужащего, но и из дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях. При этом порядок отчислений зависит от вида выплаты, способа взыскания и содержания исполнительного документа.

Специалисты юридической компании Dopomoga24 объяснили, какие доходы военнослужащего учитываются при расчете алиментов, передают Новини.LIVE.

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Какие доходы военнослужащего учитываются при расчете алиментов

Алименты могут удерживаться из различных составляющих денежного обеспечения военнослужащего. Определяющим является не сам факт поступления средств на банковскую карту, а вид выплаты и ее правовой статус.

К доходам, которые по общему правилу могут учитываться при взыскании алиментов, относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

дополнительные ежемесячные выплаты, предусмотренные законодательством;

дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях;

премии, если они относятся к выплатам, из которых удерживаются алименты;

другие виды денежного обеспечения, предусмотренные соответствующим перечнем доходов.

В то же время не каждое зачисление на счет военнослужащего автоматически становится базой для расчета алиментов. Чтобы определить, подлежат ли средства удержанию, необходимо установить основание их начисления и проверить соответствующие нормативные положения.

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Одного только названия "премия" недостаточно, чтобы определить, нужно ли удерживать с нее алименты. Важно выяснить, к какой категории относится выплата и на каком основании она была назначена.

Если премия входит в состав денежного довольствия или относится к другим доходам, из которых законодательство предусматривает удержание алиментов, ее могут учитывать при расчете.

Если речь идет о разовом поощрении с особыми условиями назначения, необходимо отдельно проверить документ, на основании которого его выплатили, и соответствующие нормы законодательства.

Удерживают ли алименты из выплат по ранению

Выплаты, связанные с ранением военнослужащего, не являются однородной категорией. К ним могут относиться денежное довольствие за период лечения, дополнительные вознаграждения, единовременная денежная помощь, компенсационные и страховые выплаты.

Порядок удержания алиментов зависит от конкретного вида средств и правовых оснований их назначения.

Например, денежное обеспечение, которое военнослужащий получает во время лечения, по общему правилу может учитываться при расчете алиментов. В то же время в отношении единовременной помощи в связи с ранением необходимо отдельно проверить ее правовой статус и предусмотренные законодательством условия.

Почему сумма алиментов может меняться каждый месяц

Если алименты установлены в процентах от дохода, сумма перечислений может отличаться в разные месяцы. Это не обязательно свидетельствует об ошибке в расчетах.

На размер удержаний могут влиять следующие обстоятельства:

Изменение боевых выплат. Дополнительное вознаграждение зависит от предусмотренных условий его назначения, поэтому его размер может быть разным в разные месяцы. Изменение денежного обеспечения. На сумму влияют составляющие начислений за соответствующий период, в частности во время лечения или отпуска. Перерасчет за предыдущие периоды. Дополнительные начисления могут изменить базу для удержания алиментов. Погашение задолженности. Если образовался долг, одновременно с текущими алиментами могут удерживаться средства для его погашения. Единовременные выплаты. Дополнительные начисления, входящие в базу расчета, могут увеличить сумму удержания. Несколько перечислений в течение месяца. Если денежное обеспечение поступает частями, средства на содержание ребенка также могут перечисляться отдельными платежами.

Например, если в одном месяце военнослужащий получил дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях, а в следующем такой выплаты не было, сумма алиментов, установленных в доле от дохода, может уменьшиться.

Что делать, если алименты не поступают или рассчитаны неправильно

Если средства на содержание ребенка не поступают или их сумма вызывает сомнения, в первую очередь необходимо проверить документы и порядок исполнения решения о взыскании.

Получателю алиментов следует выяснить:

имеется ли действующий исполнительный документ — судебное решение, судебный приказ или договор об уплате алиментов;

открыто ли исполнительное производство;

передан ли документ в финансовую службу воинской части или другой ответственный орган, начисляющий доход;

определена ли сумма задолженности, если выплаты прекратились;

какие сведения о доходах военнослужащего получил исполнитель.

Военнослужащему, выплачивающему алименты, следует проверить:

какой способ взыскания установлен — доля от дохода или фиксированная денежная сумма;

правильно ли определены доходы, из которых удерживаются средства;

на каком основании начислена спорная выплата;

правильно ли рассчитаны удержания за конкретный период;

есть ли задолженность и как определен ее размер;

существуют ли другие исполнительные документы, влияющие на общую сумму отчислений.

Если обнаружена ошибка, следует обратиться к исполнителю и соответствующей финансовой службе с просьбой проверить расчет. При необходимости решение или действия, нарушающие права стороны, можно обжаловать в установленном законом порядке.

Можно ли изменить размер алиментов

Увеличение или уменьшение дохода военнослужащего, в частности из-за изменения дополнительного вознаграждения, автоматически не изменяет установленный размер алиментов.

Основаниями для пересмотра размера алиментов могут быть:

изменение материального положения плательщика или получателя;

ухудшение или улучшение состояния здоровья кого-либо из них;

появление у плательщика других лиц, которых он обязан содержать;

изменение потребностей ребенка;

другие обстоятельства, имеющие существенное значение для определения размера алиментов.

Пересмотр возможен по соглашению сторон в предусмотренной законом форме или через суд.

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