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Главная Экономика Алименты по договоренности: что обязательно должно быть указано в договоре

Алименты по договоренности: что обязательно должно быть указано в договоре

Ua ru
2 октября 2026 15:05
Алименты без суда: что родителям обязательно нужно прописать в договоре
Девочка сидит за столом, на котором лежат документы. Фото: magnific.com

Родители в Украине могут самостоятельно договориться о материальном обеспечении ребенка и не обращаться в суд. Для этого они имеют право заключить письменный договор об уплате алиментов и заверить его у нотариуса. В документе можно определить сумму и сроки выплат, а также другие важные условия, касающиеся содержания и воспитания ребенка.

Об этом сообщило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

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Что нужно указать в договоре

В соответствии со статьей 189 Семейного кодекса Украины родители могут самостоятельно определить размер алиментов и порядок их выплаты.

Договор обязательно заключается в письменной форме и удостоверяется нотариально. При этом согласованная сумма не может быть меньше минимального гарантированного государством размера — 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Помимо размера выплат, в договоре можно предусмотреть:

Читайте также:
  • сроки и порядок уплаты алиментов;
  • условия целевого использования средств;
  • место проживания ребенка;
  • порядок общения ребенка с родителями и другими родственниками;
  • другие положения, если они не нарушают права и интересы ребенка.

Нотариально заверенный договор об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Это означает, что в случае неисполнения одним из родителей взятых на себя обязательств документ можно подать на принудительное исполнение.

Таким образом, для взыскания средств в случае нарушения соглашения не обязательно повторно обращаться в суд.

Как изменить условия соглашения

Если родители в дальнейшем захотят изменить условия договора или дополнить его новыми положениями, они могут сделать это по взаимному согласию. Все такие изменения также должны быть оформлены в письменной форме и заверены нотариусом.

Если же договориться о внесении изменений или расторжении договора не удается, заинтересованный из родителей может обратиться в суд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как доказать добровольную выплату алиментов. Отец может добровольно давать деньги на содержание ребенка, покупать ему одежду, оплачивать лечение и другие необходимые расходы. Но часто возникают ситуации, когда бывшая жена угрожает обратиться в суд и требовать алименты за прошлые годы.

Также Новини.LIVE писали, должны ли платить алименты украинцы, не имеющие работы. Отсутствие официальной работы не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка. В случае неуплаты долги будут продолжать расти и грозят серьезными последствиями.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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