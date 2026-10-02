Алименты без суда: что родителям обязательно нужно прописать в договоре

Алименты по договоренности: что обязательно должно быть указано в договоре
Родители в Украине могут самостоятельно договориться о материальном обеспечении ребенка и не обращаться в суд. Для этого они имеют право заключить письменный договор об уплате алиментов и заверить его у нотариуса. В документе можно определить сумму и сроки выплат, а также другие важные условия, касающиеся содержания и воспитания ребенка.
Об этом сообщило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, передают Новини.LIVE.
Что нужно указать в договоре
В соответствии со статьей 189 Семейного кодекса Украины родители могут самостоятельно определить размер алиментов и порядок их выплаты.
Договор обязательно заключается в письменной форме и удостоверяется нотариально. При этом согласованная сумма не может быть меньше минимального гарантированного государством размера — 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Помимо размера выплат, в договоре можно предусмотреть:
- сроки и порядок уплаты алиментов;
- условия целевого использования средств;
- место проживания ребенка;
- порядок общения ребенка с родителями и другими родственниками;
- другие положения, если они не нарушают права и интересы ребенка.
Нотариально заверенный договор об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Это означает, что в случае неисполнения одним из родителей взятых на себя обязательств документ можно подать на принудительное исполнение.
Таким образом, для взыскания средств в случае нарушения соглашения не обязательно повторно обращаться в суд.
Как изменить условия соглашения
Если родители в дальнейшем захотят изменить условия договора или дополнить его новыми положениями, они могут сделать это по взаимному согласию. Все такие изменения также должны быть оформлены в письменной форме и заверены нотариусом.
Если же договориться о внесении изменений или расторжении договора не удается, заинтересованный из родителей может обратиться в суд.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как доказать добровольную выплату алиментов. Отец может добровольно давать деньги на содержание ребенка, покупать ему одежду, оплачивать лечение и другие необходимые расходы. Но часто возникают ситуации, когда бывшая жена угрожает обратиться в суд и требовать алименты за прошлые годы.
Также Новини.LIVE писали, должны ли платить алименты украинцы, не имеющие работы. Отсутствие официальной работы не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка. В случае неуплаты долги будут продолжать расти и грозят серьезными последствиями.