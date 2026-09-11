Алименты для безработных: почему задолженность растет даже при отсутствии дохода и что грозит за неуплату

Отец с ребенком. Фото: УНИАН

Многие украинцы сегодня попадают под сокращение на предприятиях, и устроиться на работу заново бывает очень сложно. Но отсутствие официальной работы не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка. Человек, потерявший работу или даже сознательно не желающий устраиваться на работу, не может прекратить выплату алиментов. Напротив, долги будут продолжать расти и грозят серьезными последствиями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

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Если человек официально безработный

Когда плательщик алиментов получил статус безработного и имеет право на социальную помощь, алименты могут взиматься из этой выплаты. Это касается и случаев, когда статус безработного был получен уже после того, как суд присудил алименты.

Как начисляются алименты при отсутствии работы

Если у плательщика нет ни работы, ни социальной помощи, алименты начисляются исходя из средней зарплаты в том регионе, где прописан должник. При этом установлен гарантированный минимум — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка. Поэтому длительная безработица может обернуться значительной суммой задолженности. Например, за задолженность свыше одного года прибавляют 20% от суммы задолженности, свыше двух лет — 30%, свыше трех лет — 50%.

Если человек работает неофициально

Родители могут самостоятельно договориться об содержании ребенка и заключить нотариально заверенный договор. В нем определяются размер, порядок и сроки выплат. Если же договориться не удается, вопрос решается через суд. При этом суд учитывает имущественное положение отца.

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Например, если он официально не работает, но при этом имеет большие расходы или средства, происхождение которых не может объяснить, это будет учтено.

Что будет, если алименты не платить

После вынесения судебного решения мать может обратиться в государственную исполнительную службу, чтобы принудительно взыскать средства. Если долг растет, неплательщику грозит ряд временных ограничений. В частности:

внесение информации о нем в Единый реестр должников;

ограничение права выезда за пределы Украины;

наложение ареста на банковские счета и имущество;

временный запрет на управление транспортными средствами.

Эти ограничения будут действовать до полного погашения задолженности.

Когда может наступить уголовная ответственность

Если один из родителей умышленно не выплачивает алименты по решению суда, государство не останавливается только на ограничениях в отношении имущества. Закон гласит, что за умышленное неисполнение обязанности по содержанию несовершеннолетних или нетрудоспособных детей грозит уголовная ответственность. Среди возможных наказаний — общественные работы от 80 до 120 часов, арест до трех месяцев или лишение свободы до двух лет.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда совершеннолетние дети могут платить алименты своим родителям. Суд может обязать ребенка оказывать помощь, если родители нетрудоспособны, нуждаются в средствах, а у ребенка есть финансовая возможность их содержать. За неуплату задолженности в 2026 году предусмотрены штрафы от 20% до 50% в зависимости от срока задолженности.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли женщины получать деньги за годы, посвященные детям и ведению домашнего хозяйства. Отдельной компенсации за утраченный страховой стаж нет, но бывшая жена при определенных условиях может требовать алиментов от мужа в течение трех лет после развода.