Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Алименты придется платить даже безработным: что грозит должникам

Алименты придется платить даже безработным: что грозит должникам

Ua ru
11 сентября 2026 12:40
Алименты для безработных: почему задолженность растет даже при отсутствии дохода и что грозит за неуплату
Отец с ребенком. Фото: УНИАН

Многие украинцы сегодня попадают под сокращение на предприятиях, и устроиться на работу заново бывает очень сложно. Но отсутствие официальной работы не освобождает родителей от обязанности содержать ребенка. Человек, потерявший работу или даже сознательно не желающий устраиваться на работу, не может прекратить выплату алиментов. Напротив, долги будут продолжать расти и грозят серьезными последствиями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Реклама

Если человек официально безработный

Когда плательщик алиментов получил статус безработного и имеет право на социальную помощь, алименты могут взиматься из этой выплаты. Это касается и случаев, когда статус безработного был получен уже после того, как суд присудил алименты.

Как начисляются алименты при отсутствии работы

Если у плательщика нет ни работы, ни социальной помощи, алименты начисляются исходя из средней зарплаты в том регионе, где прописан должник. При этом установлен гарантированный минимум — не менее 50% прожиточного минимума для ребенка. Поэтому длительная безработица может обернуться значительной суммой задолженности. Например, за задолженность свыше одного года прибавляют 20% от суммы задолженности, свыше двух лет — 30%, свыше трех лет — 50%.

Если человек работает неофициально

Родители могут самостоятельно договориться об содержании ребенка и заключить нотариально заверенный договор. В нем определяются размер, порядок и сроки выплат. Если же договориться не удается, вопрос решается через суд. При этом суд учитывает имущественное положение отца.

Читайте также:

Например, если он официально не работает, но при этом имеет большие расходы или средства, происхождение которых не может объяснить, это будет учтено.

Что будет, если алименты не платить

После вынесения судебного решения мать может обратиться в государственную исполнительную службу, чтобы принудительно взыскать средства. Если долг растет, неплательщику грозит ряд временных ограничений. В частности:

  • внесение информации о нем в Единый реестр должников;
  • ограничение права выезда за пределы Украины;
  • наложение ареста на банковские счета и имущество;
  • временный запрет на управление транспортными средствами.

Эти ограничения будут действовать до полного погашения задолженности.

Когда может наступить уголовная ответственность

Если один из родителей умышленно не выплачивает алименты по решению суда, государство не останавливается только на ограничениях в отношении имущества. Закон гласит, что за умышленное неисполнение обязанности по содержанию несовершеннолетних или нетрудоспособных детей грозит уголовная ответственность. Среди возможных наказаний — общественные работы от 80 до 120 часов, арест до трех месяцев или лишение свободы до двух лет.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда совершеннолетние дети могут платить алименты своим родителям. Суд может обязать ребенка оказывать помощь, если родители нетрудоспособны, нуждаются в средствах, а у ребенка есть финансовая возможность их содержать. За неуплату задолженности в 2026 году предусмотрены штрафы от 20% до 50% в зависимости от срока задолженности.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли женщины получать деньги за годы, посвященные детям и ведению домашнего хозяйства. Отдельной компенсации за утраченный страховой стаж нет, но бывшая жена при определенных условиях может требовать алиментов от мужа в течение трех лет после развода.

дети безработица алименты долги родители
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации