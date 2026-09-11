Аліменти для безробітних: чому борг зростає навіть без доходу та що загрожує за несплату

Батько з дитиною. Фото: УНІАН

Багато українців сьогодні потрапляють під скорочення на підприємствах, і працевлаштуватися знову буває дуже складно. Але відсутність офіційної роботи не звільняє батьків від обов’язку утримувати дитину. Людина, яка втратила роботу або навіть свідомо не хоче працевлаштовуватися, не може припинити сплачувати аліменти. Навпаки, борги продовжать зростати і загрожують серйозними наслідками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сумське міжрегіональне управління міністерства юстиції.

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Якщо людина офіційно безробітна

Коли платник аліментів отримав статус безробітного та має право на соціальну допомогу, аліменти можуть стягуватися з цієї виплати. Це стосується і випадків, коли статус безробітного було отримано вже після того, як суд присудив аліменти.

Як нараховують аліменти без роботи

Якщо платник не має ні роботи, ні соціальної допомоги, аліменти приначать з середньої зарплати для того регіону, де прописаний боржник. При цьому є встановлений гарантований мінімум — не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини. Тому тривале безробіття може обернутися значною сумою боргу. Наприклад, за борг понад один рік приплюсують 20% суми заборгованості, понад два роки — 30%, понад три роки — 50%.

Якщо людина працює неофіційно

Батьки можуть самостійно домовитися про утримання дитини та укласти нотаріально посвідчений договір. У ньому визначають розмір, порядок і строки виплат. Якщо ж домовитися не виходить, питання вирішується через суд. При цьому суд дивиться на майновий стан батька.

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Наприклад, якщо він офіційно не працює, але водночас має великі витрати або кошти, походження яких не може пояснити, це врахується.

Що буде, якщо аліменти не платити

Після вироку суду мати може звернутися до державної виконавчої служби, щоб примусово стягнути кошти. Якщо борг зростає, неплатнику загрожує низка тимчасових обмежень. Зокрема:

внесення інформації про нього до Єдиного реєстру боржників;

обмеження права виїзду за межі України;

накладення арешту на банківські рахунки та майно;

тимчасова заборона керувати транспортними засобами.

Ці обмеження діятимуть до повного погашення заборгованості.

Коли може настати кримінальна відповідальність

Якщо один із батьків навмисно не сплачує аліменти за рішенням суду, на обмеженнях щодо майна держава не зупиняється. Закон говорить, що за умисне невиконання обов’язку щодо утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей загрожує кримінальна відповідальність. Серед можливих покарань — громадські роботи від 80 до 120 годин, арешт до трьох місяців або ув'язнення до двох років.

Раніше Новини.LIVE писали, коли повнолітні діти можуть платити аліменти своїм батькам. Суд може зобов’язати дитину допомагати, якщо батьки непрацездатні, потребують коштів, а дитина має фінансову можливість їх утримувати. За несплату боргу у 2026 році передбачені штрафи від 20% до 50% залежно від тривалості заборгованості.

Також, Новини.LIVE розповідали, чи можуть жінки отримувати гроші за роки, присвячені дітям і домашньому господарству. Окремої компенсації за втрачений страховий стаж немає, але колишня дружина за певних умов може вимагати утримання від чоловіка протягом трьох років після розлучення.