Аліменти без суду: що батькам обов’язково прописати в договорі

Дівчинка сидить за столом, на якому лежать документи. Фото: magnific.com

Батьки в Україні можуть самостійно домовитися про матеріальне забезпечення дитини та не звертатися до суду. Для цього вони мають право укласти письмовий договір про сплату аліментів і посвідчити його у нотаріуса. У документі можна визначити суму та строки виплат, а також інші важливі умови щодо утримання та виховання дитини.

Про це повідомило Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, передають Новини.LIVE.

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Що потрібно вказати в договорі

Відповідно до статті 189 Сімейного кодексу України, батьки можуть самостійно визначити розмір аліментів та порядок їх сплати.

Договір обов’язково укладається письмово та посвідчується нотаріально. При цьому домовлена сума не може бути меншою за мінімальний гарантований державою розмір — 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Крім розміру виплат, у договорі можна передбачити:

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строки та порядок сплати аліментів;

умови цільового використання коштів;

місце проживання дитини;

порядок спілкування дитини з батьками та іншими родичами;

інші положення, якщо вони не порушують права та інтереси дитини.

Нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів має силу виконавчого листа. Це означає, що у разі невиконання одним із батьків взятих на себе зобов’язань документ можна подати на примусове виконання.

Таким чином, для стягнення коштів у разі порушення домовленості не обов’язково повторно звертатися до суду.

Як змінити умови домовленості

Якщо батьки надалі захочуть змінити умови договору або доповнити його новими положеннями, вони можуть зробити це за взаємною згодою. Усі такі зміни також повинні бути оформлені письмово та нотаріально посвідчені.

Якщо ж домовитися про внесення змін або розірвання договору не вдається, зацікавлений із батьків може звернутися до суду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як довести добровільну сплату аліментів. Батько може добровільно давати гроші на утримання дитини, купувати їй одяг, оплачувати лікування та інші необхідні витрати. Але часто трапляються ситуації, коли колишня дружина погрожує звернутися до суду й вимагати аліменти за минулі роки.

Також Новини.LIVE писали, чи мають платити аліменти українці, які не працевлаштовані. Відсутність офіційної роботи не звільняє батьків від обов’язку утримувати дитину. У разі несплати борги продовжать зростати і загрожують серйозними наслідками.