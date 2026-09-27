Як довести добровільну сплату аліментів: які документи потрібно зберігати батькам

Батько з дитиною. Фото: Magnific

Батько може добровільно давати гроші на утримання дитини, купувати їй одяг, оплачувати лікування та інші необхідні витрати. Однак у разі конфлікту між батьками постає питання, як довести такі виплати та чи можуть їх врахувати під час вирішення справи про аліменти. Особливо якщо раніше на аліменти не подавали.

Як захиститися у такій ситуації, розповідає Новини.LIVE з посиланням на портал Юристи.UA.

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Після розлучення дитина залишилася жити з матір'ю, а батько продовжив фінансово її підтримувати: щомісяця переказував гроші, купував одяг та оплачував лікування. Однак у призначенні банківських платежів не вказував, що це аліменти. Тепер колишня дружина погрожує звернутися до суду й вимагати гроші за минулі роки.

Чи буде борг, якщо аліменти раніше не призначали

Як пояснили юристи, колишня дружина в цій ситуації змішує два різні поняття — заборгованість за аліментами та стягнення аліментів за минулий час. Якщо раніше не було рішення суду, судового наказу або нотаріального договору про сплату аліментів, заборгованості за попередні роки немає.

Водночас жінка може звернутися до суду та просити призначити аліменти за минулий період. Для цього вона має довести, що вживала заходів, щоб отримати аліменти, але не могла їх отримати через ухилення батька від сплати.

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У цій ситуації регулярні перекази грошей та оплата витрат на дитину можуть підтверджувати, що батько справді її утримував.

Якщо у переказах не було слова "аліменти"

За словами адвоката Владислава Дерія, відсутність слова "аліменти" у призначенні банківського платежу не позбавляє такі перекази значення. Якщо батько регулярно переказував гроші матері, купував синові одяг та оплачував лікування, це можна використовувати як докази його участі в утриманні дитини. Адвокат зазначає, що в судовому порядку можна зарахувати такі грошові перекази в рахунок аліментів.

Як довести, що гроші давали саме на дитину

Адвокат радить зібрати всі документи, які підтверджують витрати на дитину.

Це можуть бути:

банківські виписки з регулярними переказами колишній дружині;

чеки на дитячий одяг, взуття, іграшки та шкільне приладдя;

квитанції за лікування та медичні послуги;

чеки на ліки;

переписка з колишньою дружиною, де обговорюються гроші, потреби дитини, лікування чи купівля речей;

показання свідків, які можуть підтвердити участь батька в утриманні дитини.

Особливо важливо зберегти банківські виписки за весь період після розлучення. За ними можна побачити, що гроші надходили регулярно, а не були одноразовою допомогою.

Що писати в призначенні платежу надалі

Адвокат радить уже з наступного платежу чітко вказувати його призначення. Наприклад, у платіжному документі можна зазначати: "Добровільна сплата аліментів на утримання дитини за вересень 2026 року".

Так буде простіше підтвердити, що гроші призначалися саме для утримання дитини. Також варто й надалі зберігати чеки на великі покупки для дитини та документи про оплату лікування.

Раніше Новини.LIVE писали, чи може жінка після розлучення вимагати утримання від колишнього чоловіка. Якщо через виховання дітей, домашнє господарство чи догляд за родиною вона не могла працювати або отримати професію, закон дозволяє право на матеріальну підтримку. За певних умов таке утримання можна отримувати також після досягнення пенсійного віку.

Також Новини.LIVE розповідали, що діти зниклого військового можуть і далі отримувати аліменти. Якщо є рішення суду, кошти утримують із грошового забезпечення військовослужбовця перед розподілом решти виплат між членами родини.