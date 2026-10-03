Могут ли не выпустить за границу из-за долгов: что нужно знать украинцам

Люди на границе. Фото: УНИАН

Наличие задолженности и открытое исполнительное производство не означают, что человеку автоматически запретят выезд за пределы Украины. Ограничение права на пересечение границы зависит от обстоятельств дела и вида задолженности. Для должников по алиментам предусмотрены отдельные правила, при соблюдении которых ограничение может установить государственный исполнитель.

Об этом сообщает Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

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Выпустят ли за границу с долгами

Начатое исполнительное производство само по себе не является основанием для автоматического запрета на выезд за границу. Если должник уклоняется от исполнения решения, государственный или частный исполнитель может обратиться в суд с ходатайством о временном ограничении его права на выезд из Украины.

Соответствующее положение предусмотрено пунктом 19 части третьей статьи 18 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Окончательное решение об установлении такого ограничения в данном случае принимает суд.

Что нужно знать должникам по алиментам

Для должников по алиментам закон предусматривает отдельный механизм. Государственный исполнитель может самостоятельно вынести мотивированное постановление о временном ограничении права на выезд за пределы Украины без обращения в суд.

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Такое постановление может быть вынесено, если совокупная задолженность по выплате алиментов превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца. Отсчет ведется со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Если алименты выплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью или ребенка, страдающего тяжелым заболеванием или нуждающегося в лечении, ограничение права на выезд может применяться при наличии задолженности, превышающей сумму платежей за три месяца.

Такое ограничение действует до момента полного погашения задолженности.

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