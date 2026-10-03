Чи можуть не випустити за кордон через борги: що треба знати українцям

Люди на кордоні. Фото: УНІАН

Наявність боргу та відкрите виконавче провадження не означають, що людині автоматично заборонять виїзд за межі України. Обмеження права на перетин кордону залежить від обставин справи та виду заборгованості. Для боржників за аліментами передбачені окремі правила, за яких обмеження може встановити державний виконавець.

Про це повідомляє Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, передають Новини.LIVE.

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Чи випустять за кордон з боргами

Відкрите виконавче провадження саме по собі не є підставою для автоматичної заборони виїзду за кордон. Якщо боржник ухиляється від виконання рішення, державний або приватний виконавець може звернутися до суду щодо тимчасового обмеження його права на виїзд з України.

Відповідне положення передбачене пунктом 19 частини третьої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження". Остаточне рішення про встановлення такого обмеження у цьому випадку ухвалює суд.

Що треба знати боржникам з аліментів

Для боржників зі сплати аліментів закон передбачає окремий механізм. Державний виконавець може самостійно винести вмотивовану постанову про тимчасове обмеження права на виїзд за межі України без звернення до суду.

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Така постанова може бути винесена, якщо сукупна заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці. Відлік ведеться з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю або дитини, яка має тяжке захворювання чи потребує лікування, обмеження права на виїзд може застосовуватися за наявності боргу, що перевищує суму платежів за три місяці.

Таке обмеження діє до моменту повного погашення заборгованості.

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