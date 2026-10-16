Дитина тримає за руку людину у військовій формі. Фото: Reuters

Аліменти можуть утримувати не лише з основного грошового забезпечення військовослужбовця, а й із додаткової винагороди за участь у бойових діях. Водночас порядок відрахувань залежить від виду виплати, способу стягнення та змісту виконавчого документа.

Фахівці Юридичної компанії Dopomoga24 пояснили, які доходи військового враховують під час розрахунку аліментів, передають Новини.LIVE.

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Які доходи військового враховують під час розрахунку аліментів

Аліменти можуть утримувати з різних складових грошового забезпечення військовослужбовця. Визначальним є не сам факт надходження коштів на банківську картку, а вид виплати та її правовий статус.

До доходів, які за загальним правилом можуть враховувати під час стягнення аліментів, належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

додаткові щомісячні виплати, передбачені законодавством;

додаткова винагорода за участь у бойових діях;

премії, якщо вони належать до виплат, з яких утримують аліменти;

інші види грошового забезпечення, передбачені відповідним переліком доходів.

Водночас не кожне зарахування на рахунок військового автоматично стає базою для розрахунку аліментів. Щоб визначити, чи підлягають кошти утриманню, потрібно встановити підставу їх нарахування та перевірити відповідні нормативні положення.

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Чи стягують аліменти з премії військовослужбовця

Самої назви "премія" недостатньо, щоб визначити, чи потрібно утримувати з неї аліменти. Важливо з'ясувати, до якої категорії належить виплата та на якій підставі її призначили.

Якщо премія входить до складу грошового забезпечення або належить до інших доходів, з яких законодавство передбачає утримання аліментів, її можуть враховувати під час розрахунку.

Якщо йдеться про разове заохочення з особливими умовами призначення, необхідно окремо перевірити документ, на підставі якого його виплатили, та відповідні норми законодавства.

Чи утримують аліменти з виплат за пораненням

Виплати, пов'язані з пораненням військовослужбовця, не є однорідною категорією. До них можуть належати грошове забезпечення за період лікування, додаткові винагороди, одноразова грошова допомога, компенсаційні та страхові виплати.

Порядок утримання аліментів залежить від конкретного виду коштів та правових підстав їх призначення.

Наприклад, грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримує під час лікування, за загальним правилом може враховуватися під час розрахунку аліментів. Натомість щодо одноразової допомоги у зв'язку з пораненням необхідно окремо перевірити її правовий статус і передбачені законодавством умови.

Чому сума аліментів може змінюватися щомісяця

Якщо аліменти встановлено у відсотках від доходу, сума переказів може відрізнятися в різні місяці. Це не обов'язково свідчить про помилку в розрахунках.

На розмір утримань можуть впливати такі обставини:

Зміна бойових виплат. Додаткова винагорода залежить від передбачених умов її призначення, тому її розмір може бути різним у різні місяці. Зміна грошового забезпечення. На суму впливають складові нарахувань за відповідний період, зокрема під час лікування або відпустки. Перерахунок за попередні періоди. Додаткові нарахування можуть змінити базу для утримання аліментів. Погашення заборгованості. Якщо утворився борг, одночасно з поточними аліментами можуть утримувати кошти для його погашення. Разові виплати. Додаткові нарахування, які входять до бази розрахунку, можуть збільшити суму утримання. Кілька перерахувань протягом місяця. Якщо грошове забезпечення надходить частинами, кошти на утримання дитини також можуть перераховувати окремими платежами.

Наприклад, якщо в одному місяці військовослужбовець отримав додаткову винагороду за участь у бойових діях, а в наступному такої виплати не було, сума аліментів, установлених у частці від доходу, може зменшитися.

Що робити, якщо аліменти не надходять або розраховані неправильно

Якщо кошти на утримання дитини не надходять або їхня сума викликає сумніви, насамперед потрібно перевірити документи та порядок виконання рішення про стягнення.

Одержувачу аліментів варто з'ясувати:

чи є чинний виконавчий документ — судове рішення, судовий наказ або договір про сплату аліментів;

чи відкрито виконавче провадження;

чи передано документ до фінансової служби військової частини або іншого відповідального органу, який нараховує дохід;

чи визначено суму заборгованості, якщо виплати припинилися;

які відомості про доходи військовослужбовця отримав виконавець.

Військовослужбовцю, який сплачує аліменти, варто перевірити:

який спосіб стягнення встановлено — частка від доходу чи тверда грошова сума;

чи правильно визначено доходи, з яких утримують кошти;

на якій підставі нараховано спірну виплату;

чи правильно розраховано утримання за конкретний період;

чи є заборгованість та як визначено її розмір;

чи існують інші виконавчі документи, які впливають на загальну суму відрахувань.

Якщо виявлено помилку, слід звернутися до виконавця та відповідної фінансової служби з проханням перевірити розрахунок. За потреби рішення або дії, що порушують права сторони, можна оскаржити у встановленому законом порядку.

Чи можна змінити розмір аліментів

Збільшення або зменшення доходу військовослужбовця, зокрема через зміну додаткової винагороди, автоматично не змінює встановлений розмір аліментів.

Підставами для перегляду розміру аліментів можуть бути:

зміна матеріального становища платника або одержувача;

погіршення або поліпшення стану здоров'я когось із них;

поява в платника інших осіб, яких він зобов'язаний утримувати;

зміна потреб дитини;

інші обставини, що мають істотне значення для визначення розміру утримання.

Перегляд можливий за домовленістю сторін у передбаченій законом формі або через суд.

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