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Главная Экономика Военнослужащие могут получить деньги за неиспользованный отпуск: условия

Военнослужащие могут получить деньги за неиспользованный отпуск: условия

Ua ru
20 октября 2026 10:16
Отпуск для участников боевых действий в 2026 году: аннулируются ли неиспользованные 14 дней Новини.LIVE
Военный в лесу. Фото: Новини.LIVE

Участники боевых действий в Украине имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных дней с сохранением денежного довольствия. Однако в условиях военного положения реализовать это право на практике удается далеко не каждому военнослужащему.

Анулируются ли неиспользованные дни в конце года и можно ли рассчитывать на денежную компенсацию — рассказывает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Почему для гражданских и военных действуют разные правила отпусков

Право на отдых закреплено статьей 16-2 Закона Украины «Об отпусках» и законодательством о статусе ветеранов войны. Однако для военнослужащих порядок его предоставления регулируется специальной статьей 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Главное отличие заключается в возможностях переноса и денежной компенсации:

  • гражданские работники не имеют права переносить дополнительный отпуск на следующий год или получать за него денежную компенсацию при увольнении;
  • военнослужащие во время военного положения уходят в отпуск исключительно с разрешения командира воинской части. Если же дни отдыха не были использованы во время службы, они не аннулируются, а подлежат денежной компенсации в год увольнения.

Как военнослужащему оформить отпуск

Чтобы получить 14 дней отдыха, военнослужащий подает письменный рапорт с указанием вида отпуска, желаемых дат и прилагает удостоверение УБД. Командир принимает решение с учетом боевой обстановки. При этом действует строгое законодательное ограничение: в отпуске одновременно могут находиться не более 30% военнослужащих соответствующего подразделения.

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Кроме того, подача рапорта не дает права самовольно покидать службу. До момента подписания приказа и выдачи распоряжения военнослужащий должен оставаться в расположении части. Если рапорт игнорируется без уважительных причин, решение обжалуется в вышестоящее командование с обязательным сохранением подтверждения подачи документа.

Новые правила компенсации неиспользованных отпусков для военнослужащих

Согласно изменениям, внесенным Законом Украины № 4470-IX от 4 июня 2025 года в статью 10-1 Закона о социальной защите военнослужащих, неиспользованные дни дополнительного отпуска УБД не сгорают в конце года.

Денежной компенсации подлежат все неиспользованные дни дополнительного отпуска УБД, которые не были предоставлены с момента объявления мобилизации в особый период. Выплата этой компенсации осуществляется при окончательном расчете в год увольнения военнослужащего со службы.

Суды встают на сторону военных

На практике защищать право на отпуск или денежную компенсацию военнослужащим нередко приходится в судебном порядке.

Например, Верховный Суд по делу № 420/14817/23 встал на сторону военнослужащего в вопросе выплаты денег за неиспользованный отпуск УБД за несколько лет. После исключения из списков личного состава ВСУ военнослужащий продолжил службу в СБУ. Часть, в которой до этого служил военный, отказалась выплатить компенсацию, считая, что служба фактически не прекратилась. Верховный Суд отменил решение апелляционной инстанции и обязал воинскую часть полностью выплатить компенсацию.

Суд подчеркнул:

  • перевод в другое воинское формирование не лишает права на полный расчет;
  • ограничения на фактическое предоставление отпусков во время военного положения не отменяют права на денежную компенсацию;
  • выплата должна рассчитываться исходя из размера денежного обеспечения по состоянию на день исключения из списков личного состава.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, могут ли удерживать средства из выплат военных на алименты. Как отмечают специалисты, деньги могут взиматься из различных материальных благ военнослужащего. В частности, это могут быть вознаграждения за участие в боевых действиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что военному не обязательно служить 25 лет, чтобы выйти на пенсию. В Украине можно выйти на пенсию по так называемому смешанному стажу. В него входят годы работы на гражданской службе и годы военной службы.

ВСУ отпуск компенсация военное положение отпускные
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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