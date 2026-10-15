Пенсия военнослужащим по смешанному стажу: кто может выйти на отдых раньше

Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Не все военнослужащие успевают отслужить 25 лет, чтобы получить пенсию за выслугу лет, но для некоторых из них есть другой вариант. Если до призыва в армию человек работал на гражданской работе, эти годы могут быть учтены вместе с военной службой. Известно, кто и при каких условиях имеет такую возможность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

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Кому не требуется 25 лет службы

В Украине военные могут оформить пенсию по так называемому смешанному стажу. В будущую пенсию войдут и годы службы, и время, когда человек работал на гражданской работе. Но для этого нужно одновременно выполнить несколько условий:

Иметь не менее 45 лет на день увольнения со службы. Накопить не менее 25 лет общего страхового стажа. Отслужить не менее 12 лет и 6 месяцев в армии или на другой службе, которую разрешено учитывать. Уволиться со службы и относиться к категории военнослужащих, для которых предусмотрена такая пенсия.

Как зачитывается гражданский стаж для военной пенсии

Допустим, мужчина сначала 12 лет работал на гражданской работе, а затем пошел служить в армию и провел там еще 13 лет. Итого у него 25 лет стажа, из которых 13 приходятся на военную службу. Если на день увольнения мужчине уже исполнилось 45 лет и он соответствует остальным требованиям, то он может претендовать на военную пенсию по смешанному стажу.

Но есть нюанс: годы работы в гражданской сфере лишь помогают набрать общий стаж. А вот зарплата, которую человек получал до армии, не повлияет на размер пенсии. Она будет зависеть от заработка во время службы и от стажа.

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Куда обращаться за военной пенсией

Чтобы оформить пенсию по смешанному стажу, нужно обратиться в свое военное или силовое ведомство. Там подготовят документы для назначения пенсии, а выплаты будет оформлять Пенсионный фонд.

Перед обращением стоит проверить, правильно ли указаны все годы гражданской работы и военной службы. Также понадобятся документы о прохождении службы и основании увольнения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о пенсии военным, которые после выхода на заслуженный отдых снова пошли служить. После повторного увольнения к выслуге могут прибавить новые годы службы, а последняя должность и денежное обеспечение повлияют на размер пенсии. Чтобы получить правильный расчет, стоит убедиться, что Пенсионный фонд учел все периоды службы.

Также Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащим с инвалидностью назначают пенсию и от чего зависит ее размер. Сумма выплаты определяется по группе инвалидности, причине ее установления и денежному обеспечению военнослужащего. Отдельные категории также могут получать доплаты.