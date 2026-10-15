Пенсія військовим за змішаним стажем: хто може піти на відпочинок раніше

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Не всі військові встигають відслужити 25 років, щоб отримати пенсію за вислугу років, але для частини з них є інший варіант. Якщо до армії людина працювала на цивільній роботі, ці роки можуть врахувати разом з військовою службою. Відомо, хто і за яких умов має таку можливість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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Кому не потрібно 25 років служби

В Україні військові можуть оформити пенсію за так званим змішаним стажем. У майбутню пенсію увійдуть і роки служби, і час, коли людина працювала на цивільній роботі. Але для цього потрібно одночасно виконати кілька умов:

Мати щонайменше 45 років на день звільнення зі служби. Накопичити не менше 25 років загального страхового стажу. Відслужити щонайменше 12 років і 6 місяців у війську або на іншій службі, яку дозволено враховувати. Звільнитися зі служби та належати до категорії військових, для яких передбачена така пенсія.

Як зараховують цивільний стаж до військової пенсії

Припустімо, чоловік спочатку 12 років працював на цивільній роботі, а потім пішов служити до армії та провів там ще 13 років. Разом він має 25 років стажу, з яких 13 припадають на військову службу. Якщо на день звільнення чоловікові вже виповнилося 45 років і він відповідає іншим вимогам, то може претендувати на військову пенсію за змішаним стажем.

Але є нюанс: цивільні роки роботи лише допомагають набрати загальний стаж. А от зарплата, яку людина отримувала до армії, не вплине на розмір пенсії. Вона залежатиме від заробітку під час служби та від стажу.

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Куди звертатися за військовою пенсією

Щоб оформити пенсію за змішаним стажем, потрібно звернутися до свого військового або іншого силового відомства. Там підготують документи для призначення пенсії, а виплати вже оформлюватиме Пенсійний фонд.

Перед зверненням варто перевірити, чи правильно вказані всі роки цивільної роботи та військової служби. Також знадобляться документи про проходження служби та підставу звільнення.

Раніше Новини.LIVE розповідали про пенсію військовим, які після виходу на заслужений відпочинок знову пішли служити. Після повторного звільнення до вислуги можуть додати нові роки служби, а остання посада та грошове забезпечення вплинуть на розмір пенсії. Щоб отримати правильний розрахунок, варто переконатися, що Пенсійний фонд врахував усі періоди служби.

Також Новини.LIVE розповідали, як військовим з інвалідністю призначають пенсію та від чого залежить її розмір. Сума виплати визначається за групою інвалідності, причиною її встановлення та грошовим забезпеченням військовослужбовця. Окремі категорії також можуть отримувати доплати.