Військова пенсія після повернення на службу: як отримати перерахунок від ПФУ

Військовий поважного віку. Фото: Генштаб

Чимало військових після виходу на пенсію знову повернулися до армії. Когось могли мобілізувати, хтось підписав контракт або був призваний як резервіст. За цей час люди отримали нову вислугу, а дехто — вищу посаду та інше грошове забезпечення. Після звільнення все це може вплинути на розмір пенсійних виплат.

Як відбувається перерахунок, пояснює Новини.LIVE з посиланням на фахівців "Мережі права".

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Чи платять пенсію, якщо військовий знову служить

Якщо військовий пенсіонер повертається до армії, як мобілізований, резервист або контрактник, він продовжує отримувати свою пенсію. Після звільнення Пенсійний фонд має її переглянути. До попередньої вислуги додають нові роки, а також значення має грошове забезпечення на останній посаді.

Наприклад, військовий пішов на пенсію, а потім прослужив ще три роки — тоді після звільнення цей час додадуть до його вислуги. Але варто перевірити, як саме порахували періоди служби, адже для деяких з них діють пільгові правила.

Чи стане пенсія більшою

Після повторного звільнення пенсія може зрости, але не для всіх однаково. Значення будуть мати:

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остання посада;

військове звання;

надбавка за вислугу;

інші складові грошового забезпечення;

загальна вислуга після повторної служби;

попередній розмір пенсії та проведені раніше перерахунки.

Якщо після перерахунку пенсія стала меншою, людині продовжать платити попередню, вищу суму.

Що потрібно зробити після звільнення

Щоб Пенсійний фонд врахував повторну службу, знадобляться три основні документи:

грошовий атестат;

довідка про додаткові виплати під час служби;

розрахунок вислуги років.

Їх готує та передає відповідальний підрозділ військового відомства. Самому пенсіонеру краще мати документи про повторне звільнення та проходження служби на випадок, якщо щось не врахували. Особливу увагу потрібно звернути на дату звільнення, кількість доданих років, останню посаду та суми грошового забезпечення.

Якщо ПФУ залишив пенсію без змін, варто з'ясувати причину. Можливо, фонд ще не отримав документи або до розрахунку потрапили не всі періоди служби.

У такому можуть допомогти додаткові папери: витяги з наказів, довідки військової частини, документи особової справи та інші підтвердження.

Раніше Новини.LIVE писали, що учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше. Чоловіки мають право оформити виплату з 55 років за наявності 25 років стажу, а жінки — з 50 років за умови щонайменше 20 років стажу. До пенсії УБД також доплачують 648,75 гривень, а для ветеранів з інвалідністю передбачені підвищені мінімальні виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, коли військовому можуть виплатити додаткові 100 000 гривень на лікування. Таке право виникає в разі повторної госпіталізації через хворобу, яка виникла внаслідок бойової травми. Для цього знадобляться висновок ВЛК та медичні документи, що підтверджують зв’язок між пораненням і новим захворюванням.