Военная пенсия после возвращения на службу: как получить перерасчет от ПФУ

Военный пожилого возраста. Фото: Генштаб

Немало военных после выхода на пенсию вновь вернулись в армию. Кого-то могли мобилизовать, кто-то подписал контракт или был призван в качестве резервиста. За это время люди получили новый стаж, а некоторые — более высокую должность и другое денежное обеспечение. После увольнения все это может повлиять на размер пенсионных выплат.

Как происходит перерасчет, объясняет Новини.LIVE со ссылкой на специалистов "Мережа права".

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Платят ли пенсию, если военный снова служит

Если военный пенсионер возвращается в армию в качестве мобилизованного, резервиста или контрактника, он продолжает получать свою пенсию. После увольнения Пенсионный фонд должен пересмотреть ее размер. К предыдущему стажу добавляют новые годы, а также учитывается денежное обеспечение на последней должности.

Например, военный ушел на пенсию, а затем прослужил еще три года — тогда после увольнения это время добавят к его выслуге. Но стоит проверить, как именно подсчитали периоды службы, ведь для некоторых из них действуют льготные правила.

Станет ли пенсия больше

После повторного увольнения пенсия может увеличиться, но не для всех одинаково. Значение будут иметь:

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последняя должность;

военное звание;

надбавка за выслугу;

другие составляющие денежного довольствия;

общий стаж после повторной службы;

прежний размер пенсии и ранее проведенные перерасчеты.

Если после перерасчета пенсия стала меньше, человеку будут продолжать выплачивать прежнюю, более высокую сумму.

Что нужно сделать после увольнения

Чтобы Пенсионный фонд учел повторную службу, понадобятся три основных документа:

денежный аттестат;

справка о дополнительных выплатах во время службы;

расчет выслуги лет.

Их готовит и передает ответственное подразделение военного ведомства. Самому пенсионеру лучше иметь документы о повторном увольнении и прохождении службы на случай, если что-то не учли. Особое внимание нужно обратить на дату увольнения, количество прибавленных лет, последнюю должность и суммы денежного обеспечения.

Если ПФУ оставил пенсию без изменений, стоит выяснить причину. Возможно, фонд еще не получил документы или в расчет вошли не все периоды службы.

В таком случае могут помочь дополнительные бумаги: выписки из приказов, справки из воинской части, документы из личного дела и другие подтверждения.

Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше. Мужчины имеют право оформить выплату с 55 лет при наличии 25 лет стажа, а женщины — с 50 лет при условии не менее 20 лет стажа. К пенсии УБД также доплачивают 648,75 гривен, а для ветеранов с инвалидностью предусмотрены повышенные минимальные выплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда военнослужащему могут выплатить дополнительные 100 000 гривен на лечение. Такое право возникает в случае повторной госпитализации из-за болезни, возникшей в результате боевой травмы. Для этого понадобятся заключение ВЛК и медицинские документы, подтверждающие связь между ранением и новым заболеванием.