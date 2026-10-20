Військовий у лісі. Фото: Новини.LIVE

Учасники бойових дій в Україні мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення. Втім, в умовах воєнного стану реалізувати це право на практиці вдається далеко не кожному військовослужбовцю.

Чи анулюються невикористані дні наприкінці року та чи можна розраховувати на грошову компенсацію розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Чому цивільні й військові мають різні правила відпусток

Право на відпочинок закріплене статтею 16-2 Закону України "Про відпустки" та законодавством про статус ветеранів війни. Однак для військовослужбовців порядок її надання регулюється спеціальною статтею 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Головна відмінність полягає у можливостях перенесення та грошової компенсації:

цивільні працівники не мають права переносити додаткову відпустку на наступний рік чи отримувати за неї грошову компенсацію під час звільнення;

військовослужбовці під час воєнного стану йдуть у відпустку виключно з дозволу командира військової частини. Якщо ж дні відпочинку не були використані під час служби, вони не анулюються, а підлягають грошовій компенсації у рік звільнення.

Як військовому оформити відпустку

Щоб отримати 14 днів відпочинку, військовослужбовець подає письмовий рапорт із зазначенням виду відпустки, бажаних дат та додає посвідчення УБД. Командир ухвалює рішення з урахуванням бойової обстановки. При цьому діє суворе законодавче обмеження: у відпустці одночасно може перебувати не більше 30% військовослужбовців відповідного підрозділу.

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Також подання рапорту не дає права самовільно залишати службу. До моменту підписання наказу та видачі припису військовий повинен залишатися в розташуванні частини. Якщо рапорт ігнорують без поважних причин, рішення оскаржується до вищого командування з обов'язковим збереженням підтвердження подачі документа.

Нові правила компенсації невикористаних відпусток для військових

Згідно зі змінами, внесеними Законом України № 4470-IX від 4 червня 2025 року до статті 10-1 Закону про соцзахист військовослужбовців, невикористані дні додаткової відпустки УБД не згоряють наприкінці року.

Грошовій компенсації підлягають усі невикористані дні додаткової відпустки УБД, які не були надані з моменту оголошення мобілізації в особливий період. Виплата цієї компенсації здійснюється під час остаточного розрахунку у рік звільнення військовослужбовця зі служби.

Суди стають на бік військових

На практиці захищати право на відпустку чи грошову компенсацію військовослужбовцям нерідко доводиться у судовому порядку.

Наприклад, Верховний Суд у справі № 420/14817/23 став на бік військового щодо виплати грошей за невикористану відпустку УБД за кілька років. Після виключення зі списків особового складу ЗСУ, військовослужбовець продовжив службу в СБУ. Частина, у якій до того служив військовий, відмовилася виплатити компенсацію, вважаючи, що служба фактично не припинилася. Верховний Суд скасував рішення апеляції та зобов'язав військову частину повністю виплатити компенсацію.

Суд підкреслив:

переведення до іншого військового формування не позбавляє права на повний розрахунок;

обмеження на фактичне надання відпусток під час воєнного стану не скасовують права на грошову компенсацію;

виплата має розраховуватися виходячи з розміру грошового забезпечення станом на день виключення зі списків особового складу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи можуть утримувати кошти з виплат військових на аліменти. Як зазначають фахівці, гроші можуть отримуватись з різних матеріальних благ військовослужбовця. Зокрема, це можуть бути винагороди за участь у бойових діях.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не обов'язково служити 25 років військовому, аби піти на пенсію. В Україні можна піти за так званим змішаним стажем. Туди увійдуть роки роботи на цивільній роботі і роки служби.