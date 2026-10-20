Військові можуть отримати гроші за невикористану відпустку: умови
Учасники бойових дій в Україні мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення. Втім, в умовах воєнного стану реалізувати це право на практиці вдається далеко не кожному військовослужбовцю.
Чи анулюються невикористані дні наприкінці року та чи можна розраховувати на грошову компенсацію розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.
Чому цивільні й військові мають різні правила відпусток
Право на відпочинок закріплене статтею 16-2 Закону України "Про відпустки" та законодавством про статус ветеранів війни. Однак для військовослужбовців порядок її надання регулюється спеціальною статтею 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Головна відмінність полягає у можливостях перенесення та грошової компенсації:
- цивільні працівники не мають права переносити додаткову відпустку на наступний рік чи отримувати за неї грошову компенсацію під час звільнення;
- військовослужбовці під час воєнного стану йдуть у відпустку виключно з дозволу командира військової частини. Якщо ж дні відпочинку не були використані під час служби, вони не анулюються, а підлягають грошовій компенсації у рік звільнення.
Як військовому оформити відпустку
Щоб отримати 14 днів відпочинку, військовослужбовець подає письмовий рапорт із зазначенням виду відпустки, бажаних дат та додає посвідчення УБД. Командир ухвалює рішення з урахуванням бойової обстановки. При цьому діє суворе законодавче обмеження: у відпустці одночасно може перебувати не більше 30% військовослужбовців відповідного підрозділу.
Також подання рапорту не дає права самовільно залишати службу. До моменту підписання наказу та видачі припису військовий повинен залишатися в розташуванні частини. Якщо рапорт ігнорують без поважних причин, рішення оскаржується до вищого командування з обов'язковим збереженням підтвердження подачі документа.
Нові правила компенсації невикористаних відпусток для військових
Згідно зі змінами, внесеними Законом України № 4470-IX від 4 червня 2025 року до статті 10-1 Закону про соцзахист військовослужбовців, невикористані дні додаткової відпустки УБД не згоряють наприкінці року.
Грошовій компенсації підлягають усі невикористані дні додаткової відпустки УБД, які не були надані з моменту оголошення мобілізації в особливий період. Виплата цієї компенсації здійснюється під час остаточного розрахунку у рік звільнення військовослужбовця зі служби.
Суди стають на бік військових
На практиці захищати право на відпустку чи грошову компенсацію військовослужбовцям нерідко доводиться у судовому порядку.
Наприклад, Верховний Суд у справі № 420/14817/23 став на бік військового щодо виплати грошей за невикористану відпустку УБД за кілька років. Після виключення зі списків особового складу ЗСУ, військовослужбовець продовжив службу в СБУ. Частина, у якій до того служив військовий, відмовилася виплатити компенсацію, вважаючи, що служба фактично не припинилася. Верховний Суд скасував рішення апеляції та зобов'язав військову частину повністю виплатити компенсацію.
Суд підкреслив:
- переведення до іншого військового формування не позбавляє права на повний розрахунок;
- обмеження на фактичне надання відпусток під час воєнного стану не скасовують права на грошову компенсацію;
- виплата має розраховуватися виходячи з розміру грошового забезпечення станом на день виключення зі списків особового складу.
З чим ще варто ознайомитись
Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи можуть утримувати кошти з виплат військових на аліменти. Як зазначають фахівці, гроші можуть отримуватись з різних матеріальних благ військовослужбовця. Зокрема, це можуть бути винагороди за участь у бойових діях.
Також Новини.LIVE повідомляли, що не обов'язково служити 25 років військовому, аби піти на пенсію. В Україні можна піти за так званим змішаним стажем. Туди увійдуть роки роботи на цивільній роботі і роки служби.