Військовослужбовці на вулиці. Фото: Новини.LIVE



Військовослужбовець отримав грошове забезпечення, але сума виявилася меншою за очікувану. Подібні випадки можуть траплятися як через помилки, так і низку інших факторів, наприклад, відсутність певних доплат, неповний місяць служби або затримку документів. Для розв'язання таких питань існує відповідний алгоритм дій.

Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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З чого складається грошове забезпечення

Виплати військовим охоплюють не тільки посадовий оклад, а й низку різних надбавок та премій. Залежно від умов служби додатково може нараховуватися:

надбавка за вислугу років;

оклад за військовим званням та посадою;

додаткові винагороди за виконання завдань;

щомісячні доплати — надбавки, премії та винагороди.

Сума розраховується індивідуально та залежить від звання, посади, умов служби та інших обставин. Через це навіть в одному підрозділі військові можуть отримувати різні виплати, тому порівняно грошового забезпечення із побратимами не завжди дозволяє визначити правильність нарахувань.

Чому виплата може бути меншою

В першу чергу військовому необхідно перевірити, за який період було нараховане грошове забезпечення. На суму може впливати зміна посади, місця служби, а також періоди прибуття чи вибуття з військової частини.

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Окремо потрібно перевірити, чи врахували до виплати період перебування на лікуванні, відпуску або відрядження та виконання завдань, за які передбачені додаткові винагороди.

Питання щодо виплат можна з'ясувати у військовій частині

Якщо військовослужбовець не розуміє, чому розмір грошового забезпечення менший, він може подати запит до фінансової служби своєї частини. Там зможуть перевірити нарахування за конкретний місяць та надати всі пояснення.

Зокрема, необхідно уточнити, чи врахували накази про призначення, преміювання та надбавки. Щоб перевірка пройшла без перешкод, важливо зберігати розрахункові листи, банківські виписки, копії рапортів та інші документи, які можуть впливати на остаточну суму виплати. Ці папери допоможуть з'ясувати, на якому етапі виникла помилка у розрахунку грошового забезпечення.

Що робити, якщо проблема не вирішилась

Військовослужбовець може подати письмовий рапорт командиру, якщо попередні дії не дали результату. У документі необхідно конкретизувати ситуацію, зокрема, вказати період, за який виплату нарахували неправильно та попросити провести перерахунок для подальшої виплати заборгованості.

Раніше Новини.LIVE інформували, військовим передбачена компенсація за невикористану відпустку. Грошовій компенсації підлягають усі невикористані дні додаткової відпустки УБД. Виплата здійснюється під час остаточного розрахунку у рік звільнення військовослужбовця зі служби.

Також Новини.LIVE писали, з яких виплат військового дозволяється стягувати аліменти. Як зазначається, порядок списання залежить від конкретного виду коштів та правових підстав їх призначення. Зокрема, це можуть бути виплати, отримані під час лікування.