Мужчина за ноутбуком. Фото: Pexels

Цифровизация органов местного самоуправления (ОМС) и постоянные угрозы вражеских атак на муниципальные реестры требуют привлечения высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности. Чтобы удержать квалифицированные кадры на государственной службе, Министерство экономики и окружающей среды подготовило проект правительственного постановления, который дает право руководителям ОСА выплачивать специалистам по защите информации надбавку в размере до 50%.

Какие критерии будут проверяться и когда ожидать первых выплат — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на проект постановления Кабинета министров.

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Кому назначат денежное поощрение

Право на надбавку имеют сотрудники, которые фактически обеспечивают:

Защиту информационно-коммуникационных систем учреждения от внешних угроз (киберзащита). Реализацию мер по противодействию цифровым рискам.

Кто решает, сколько доплатить сотруднику

Решение о конкретном проценте доплаты будет принимать руководитель соответствующего органа местного самоуправления.

Для этого руководству придётся тщательно проверить документальную базу:

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прописаны ли там функции защиты данных;

является ли киберзащита его непосредственной обязанностью.

Откуда будут взяты средства и когда заработает механизм

Проект постановления не предусматривает выделения дополнительных средств из госбюджета. Выплаты будут производиться исключительно в рамках уже утвержденного фонда оплаты труда местного совета. В случае принятия документа правительством обновленные нормы начисления зарплат вступят в силу с 1 января 2027 года.

Для кого еще могут быть надбавки

Ранее мы сообщали, что получить дополнительную 10-процентную надбавку могут работники бюджетной сферы. Ведь работа, связанная с использованием дезинфицирующих средств и уборкой санузлов, относится к категории повышенного риска для здоровья и требует дополнительной компенсации, которая не входит в основную сумму зарплаты, а должна оплачиваться дополнительно. Речь идет о 10-процентной надбавке к зарплате. Главным условием является то, что такая уборка должна быть прописана в должностных обязанностях работника

например, если работник получает 20 000 гривен зарплаты, то за уборку санузлов ему доплатят дополнительные 2 000 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему могут отменить надбавки к пенсии. Это касается пенсионных выплат: по возрасту, на содержание детей, за проживание в населенном пункте со статусом горного, по инвалидности и за сверхнормативный страховой стаж. Очень часто выплаты могут отменить из-за ошибок в документах или из-за слишком высокой пенсии.

Также Новини.LIVE сообщали, как пенсионеры могут получить 1 000 гривен надбавки. Получить дополнительные выплаты могут украинцы, достигшие 80-летнего возраста. Они могут претендовать на доплату за уход.