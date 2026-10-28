В Украине могут ввести новые надбавки: кто получит 50% к зарплате
Цифровизация органов местного самоуправления (ОМС) и постоянные угрозы вражеских атак на муниципальные реестры требуют привлечения высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности. Чтобы удержать квалифицированные кадры на государственной службе, Министерство экономики и окружающей среды подготовило проект правительственного постановления, который дает право руководителям ОСА выплачивать специалистам по защите информации надбавку в размере до 50%.
Какие критерии будут проверяться и когда ожидать первых выплат — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на проект постановления Кабинета министров.
Кому назначат денежное поощрение
Право на надбавку имеют сотрудники, которые фактически обеспечивают:
- Защиту информационно-коммуникационных систем учреждения от внешних угроз (киберзащита).
- Реализацию мер по противодействию цифровым рискам.
Кто решает, сколько доплатить сотруднику
Решение о конкретном проценте доплаты будет принимать руководитель соответствующего органа местного самоуправления.
Для этого руководству придётся тщательно проверить документальную базу:
- прописаны ли там функции защиты данных;
- является ли киберзащита его непосредственной обязанностью.
Откуда будут взяты средства и когда заработает механизм
Проект постановления не предусматривает выделения дополнительных средств из госбюджета. Выплаты будут производиться исключительно в рамках уже утвержденного фонда оплаты труда местного совета. В случае принятия документа правительством обновленные нормы начисления зарплат вступят в силу с 1 января 2027 года.
Для кого еще могут быть надбавки
Ранее мы сообщали, что получить дополнительную 10-процентную надбавку могут работники бюджетной сферы. Ведь работа, связанная с использованием дезинфицирующих средств и уборкой санузлов, относится к категории повышенного риска для здоровья и требует дополнительной компенсации, которая не входит в основную сумму зарплаты, а должна оплачиваться дополнительно. Речь идет о 10-процентной надбавке к зарплате. Главным условием является то, что такая уборка должна быть прописана в должностных обязанностях работника
- например, если работник получает 20 000 гривен зарплаты, то за уборку санузлов ему доплатят дополнительные 2 000 гривен.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему могут отменить надбавки к пенсии. Это касается пенсионных выплат: по возрасту, на содержание детей, за проживание в населенном пункте со статусом горного, по инвалидности и за сверхнормативный страховой стаж. Очень часто выплаты могут отменить из-за ошибок в документах или из-за слишком высокой пенсии.
Также Новини.LIVE сообщали, как пенсионеры могут получить 1 000 гривен надбавки. Получить дополнительные выплаты могут украинцы, достигшие 80-летнего возраста. Они могут претендовать на доплату за уход.