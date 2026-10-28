Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине могут ввести новые надбавки: кто получит 50% к зарплате

В Украине могут ввести новые надбавки: кто получит 50% к зарплате

Ua ru
28 октября 2026 12:05
Надбавки к зарплате в 2027 году: какие суммы получат киберспециалисты Pexels
Мужчина за ноутбуком. Фото: Pexels

Цифровизация органов местного самоуправления (ОМС) и постоянные угрозы вражеских атак на муниципальные реестры требуют привлечения высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности. Чтобы удержать квалифицированные кадры на государственной службе, Министерство экономики и окружающей среды подготовило проект правительственного постановления, который дает право руководителям ОСА выплачивать специалистам по защите информации надбавку в размере до 50%.

Какие критерии будут проверяться и когда ожидать первых выплат — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на проект постановления Кабинета министров.

Реклама

Кому назначат денежное поощрение

Право на надбавку имеют сотрудники, которые фактически обеспечивают:

  1. Защиту информационно-коммуникационных систем учреждения от внешних угроз (киберзащита).
  2. Реализацию мер по противодействию цифровым рискам.

Кто решает, сколько доплатить сотруднику

Решение о конкретном проценте доплаты будет принимать руководитель соответствующего органа местного самоуправления.

Для этого руководству придётся тщательно проверить документальную базу:

Читайте также:
  • прописаны ли там функции защиты данных;
  • является ли киберзащита его непосредственной обязанностью.

Откуда будут взяты средства и когда заработает механизм

Проект постановления не предусматривает выделения дополнительных средств из госбюджета. Выплаты будут производиться исключительно в рамках уже утвержденного фонда оплаты труда местного совета. В случае принятия документа правительством обновленные нормы начисления зарплат вступят в силу с 1 января 2027 года.

Для кого еще могут быть надбавки

Ранее мы сообщали, что получить дополнительную 10-процентную надбавку могут работники бюджетной сферы. Ведь работа, связанная с использованием дезинфицирующих средств и уборкой санузлов, относится к категории повышенного риска для здоровья и требует дополнительной компенсации, которая не входит в основную сумму зарплаты, а должна оплачиваться дополнительно. Речь идет о 10-процентной надбавке к зарплате. Главным условием является то, что такая уборка должна быть прописана в должностных обязанностях работника

  • например, если работник получает 20 000 гривен зарплаты, то за уборку санузлов ему доплатят дополнительные 2 000 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему могут отменить надбавки к пенсии. Это касается пенсионных выплат: по возрасту, на содержание детей, за проживание в населенном пункте со статусом горного, по инвалидности и за сверхнормативный страховой стаж. Очень часто выплаты могут отменить из-за ошибок в документах или из-за слишком высокой пенсии.

Также Новини.LIVE сообщали, как пенсионеры могут получить 1 000 гривен надбавки. Получить дополнительные выплаты могут украинцы, достигшие 80-летнего возраста. Они могут претендовать на доплату за уход.

городской совет кибербезопасность надбавки киберзащита зарплата
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации