Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцам в дополнение к пенсии могут выплачивать различные надбавки и доплаты. Однако закон предусматривает условия для их отмены или приостановки. Например, если человек своевременно не обновит личные данные в случае изменения жизненных обстоятельств, он лишится права на дополнительную сумму. Мы разобрались, без каких надбавок рискуют остаться некоторые получатели в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Какие надбавки могут отменить пенсионерам

Очень немногие пенсионные надбавки назначаются бессрочно — для большинства необходимо выполнить определенные условия. Поэтому важно следить за актуальностью данных, ведь контролирующий орган на основе доступной информации производит начисление финансового обеспечения.

В ноябре 2026 года пенсионерам могут отменить или приостановить такие надбавки:

в случае достижения 70, 75 или 80 лет — возрастные надбавки назначаются автоматически, но отменяются при получении пенсии свыше 10 340,35 грн;

на содержание детей — как только несовершеннолетнему исполнится 18 лет (или после завершения обучения в высшем учебном заведении) доплату в размере 150 грн в месяц отменят;

за проживание в населенном пункте со статусом горного — предусмотрена надбавка в размере 20%, но она теряется при переезде в другую местность;

по инвалидности — если вовремя не пройти повторный медосмотр, инвалидность могут не подтвердить, следовательно, пенсия будет отменена;

за сверхнормативный страховой стаж — размер выплат могут пересмотреть в случае выявления ошибок или неточностей в документах.

Кто может лишиться пенсионных выплат

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы могут остаться без пенсий за несколько предыдущих месяцев. Такая ситуация возникает в случае задержки с подачей заявления в ПФУ.

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По достижении пенсионного возраста необходимо обратиться в контролирующий орган в течение трех месяцев — тогда выплаты начнут начислять со дня наступления соответствующего возраста.

"Если обращение поступило позднее, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня обращения", — говорится на сайте ПФУ.

Например, если обратиться за пенсией можно было в январе, но человек подал заявление только в августе, ему не выплатят средства за семь предыдущих месяцев. Поэтому необходимо следить за датами, дабы не остаться без части денег.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, могут ли украинцы получать немецкую пенсию. Это не запрещено законом, но необходимо накопить минимальный страховой стаж (60 календарных месяцев) и достичь пенсионного возраста. Сумма будет небольшой, поскольку годы стажа переводят в специальные баллы.

Также Новини.LIVE рассказывали, пересчитают ли украинцам пенсию в ноябре 2026 года. В ближайшее время проводить индексацию не планируют, но у некоторых выплаты могут увеличиться благодаря возрастным надбавкам. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам.