Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто удивляются, почему после многих лет работы получают меньше пенсии, чем бывшие коллеги с такой же зарплатой. Разница в выплатах иногда достигает нескольких тысяч гривен, хотя на первый взгляд условия работы были одинаковыми. Известно, как рассчитываются пенсии и почему суммы могут различаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда.

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В ПФУ объясняют, что размер пенсии зависит от заработка, с которого уплачивались страховые взносы, и количества лет страхового стажа. Поэтому даже если двое украинцев перед выходом на пенсию получали по 20 000 гривен, их выплаты могут существенно отличаться. На это влияют несколько обстоятельств.

Один работал дольше другого

Например, двое коллег получали одинаковую зарплату, но у одного 35 лет страхового стажа, а у другого — 30. При прочих равных условиях большую пенсию назначат первому. Каждый год страхового стажа добавляет 1% к коэффициенту, который используется при расчете пенсии.

При этом годы работы и страховой стаж могут различаться. Если за работника уплачивались взносы в недостаточном размере, отдельные месяцы могут быть зачтены лишь частично.

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Раньше зарплаты были разными

Пенсионный фонд учитывает заработок человека на протяжении всей его трудовой жизни, а не только за последние несколько лет. Например, один работник много лет получал зарплату выше средней по стране, а другой — ниже. Даже если перед выходом на пенсию их доходы сравнялись, расчет будет разным.

Для определения пенсии учитывается зарплата за страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. При определенных условиях можно добавить заработок за 60 месяцев подряд до этой даты, если есть подтверждающие документы.

Люди вышли на пенсию в разные годы

На сумму влияет и год оформления выплат. При расчете используется показатель средней зарплаты в Украине за три календарных года, предшествующих году назначения пенсии. Этот показатель меняется, поэтому два человека с одинаковым стажем и заработком, оформившие пенсию в разное время, могут получить разные суммы.

Часть зарплаты выдавали в конверте

Представим, что двое работников получали по 25 000 гривен ежемесячно. Но одному всю сумму выплачивали официально, а второму часть денег давали наличными без оформления. При расчете пенсии учитывается только тот заработок, с которого уплачивались страховые взносы.

Одному пенсионеру произвели перерасчет, а другому — нет

Даже если изначально двум людям назначили одинаковые выплаты, со временем суммы могут измениться. Например, один пенсионер продолжил работать и приобрел дополнительный страховой стаж, дающий право на перерасчет.

Также на размер пенсии влияют индексация, доплаты за сверхнормативный стаж и другие надбавки.

Как проверить, правильно ли ПФУ начислил пенсию

Если знакомый с аналогичной зарплатой получает больше, это еще не свидетельствует об ошибке Пенсионного фонда. Но лучше проверить собственные данные.

Для этого нужно зайти в личный кабинет на веб-портале ПФУ и просмотреть информацию о страховом стаже и заработке. Особое внимание следует обратить на периоды работы, которые могли быть упущены в учете, а также на зарплату, с которой уплачивались взносы.

Если каких-то данных не хватает, нужно подготовить документы, подтверждающие стаж или доходы, и обратиться в Пенсионный фонд. Также пенсионер может попросить разъяснить сам расчет: какую зарплату учли, сколько лет стажа зачли и какие доплаты назначили.

А тем, кто только готовится к выходу на заслуженный отдых, доступен сервис "Пенсионный калькулятор" на портале ПФУ. Он помогает предварительно оценить будущие выплаты с учетом имеющихся данных.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому могут зачесть страховой стаж в двойном размере. Такое право есть у медиков, работающих в отдельных учреждениях и отделениях. Однако при расчете пенсии такой стаж после 2004 года учитывают в одинарном размере.

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