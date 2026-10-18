Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці часто дивуються, чому після багатьох років праці отримують меншу пенсію, ніж колишні колеги з такою самою зарплатою. Різниця у виплатах іноді сягає кількох тисяч гривень, хоча на перший погляд умови роботи були однаковими. Відомо, як розраховують пенсії та чому суми можуть відрізнятися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду.

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У ПФУ пояснюють, що розмір пенсії залежить від заробітку, з якого сплачували страхові внески, та кількості років страхового стажу. Тому навіть якщо двоє українців перед виходом на пенсію отримували по 20 000 гривень, їхні виплати можуть суттєво відрізнятися. На це впливають кілька обставин.

Один працював довше за іншого

Наприклад, двоє колег отримували однакову зарплату, але один має 35 років страхового стажу, а другий — 30. За інших однакових умов більшу пенсію призначать першому. Кожен рік страхового стажу дає 1% до коефіцієнта, який використовують під час розрахунку пенсії.

При цьому роки роботи та страховий стаж можуть відрізнятися. Якщо за працівника сплачували внески в недостатньому розмірі, окремі місяці можуть зарахувати лише частково.

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Раніше зарплати були різними

Пенсійний фонд дивиться на заробіток людини протягом її трудового життя, а не лише за останні кілька років. Наприклад, один працівник багато років отримував зарплату вищу за середню по країні, а інший — нижчу. Навіть якщо перед пенсією їхні доходи зрівнялися, розрахунок буде різним.

Для визначення пенсії враховують зарплату за страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року. За певних умов можна додати заробіток за 60 місяців поспіль до цієї дати, якщо є підтвердні документи.

Люди вийшли на пенсію в різні роки

На суму впливає і рік оформлення виплат. Під час розрахунку використовують показник середньої зарплати в Україні за три календарні роки, які передують року призначення пенсії. Цей показник змінюється, тому двоє людей з однаковим стажем і заробітком, які оформили пенсію в різний час, можуть отримати різні суми.

Частину зарплати видавали в конверті

Уявімо, що двоє працівників отримували по 25 000 гривень щомісяця. Але одному всю суму виплачували офіційно, а другому частину грошей давали готівкою без оформлення. Під час розрахунку пенсії врахують лише той заробіток, з якого сплачували страхові внески.

Одному пенсіонеру зробили перерахунок, а іншому — ні

Навіть якщо спочатку двом людям призначили однакові виплати, згодом суми можуть змінитися. Наприклад, один пенсіонер продовжив працювати та набув додаткового страхового стажу, який дає право на перерахунок.

Також на розмір пенсії впливають індексація, доплати за понаднормовий стаж та інші надбавки.

Як перевірити, чи правильно ПФУ нарахував пенсію

Якщо знайомий з подібною зарплатою отримує більше, це ще не свідчить про помилку Пенсійного фонду. Але краще перевірити власні дані.

Для цього потрібно зайти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ та переглянути інформацію про страховий стаж і заробіток. Особливу увагу слід звернути на періоди роботи, які могли загубитися в обліку, а також на зарплату, з якої сплачували внески.

Якщо якихось даних бракує, треба підготувати документи, що підтверджують стаж або доходи, та звернутися до Пенсійного фонду. Також пенсіонер може попросити роз'яснити сам розрахунок: яку зарплату врахували, скільки років стажу зарахували та які доплати призначили.

А тим, хто лише готується до виходу на заслужений відпочинок, доступний сервіс "Пенсійний калькулятор" на порталі ПФУ. Він допомагає попередньо оцінити майбутні виплати з урахуванням наявних даних.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому можуть зарахувати страховий стаж у подвійному розмірі. Таке право є у медиків, які працюють в окремих закладах і відділеннях. Однак під час розрахунку пенсії такий стаж після 2004 року враховують в одинарному розмірі.

Також Новини.LIVE писали, кому в Україні належить підвищена пенсія та від чого залежить її розмір. Для шахтарів у жовтні 2026 року гарантована виплата становить щонайменше 7 785 гривень. Однак право на таку суму залежить від професії, страхового стажу та роботи у шкідливих умовах.