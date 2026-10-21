Пенсионерки гуляют по улице города. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионерам следует своевременно обращаться за оформлением финансовых выплат, ведь от даты подачи заявления зависит, не потеряет ли человек деньги за несколько месяцев. Закон предусматривает определенный временной лимит, по истечении которого период наступления пенсионного возраста не играет роли. Поэтому желательно не затягивать с обращением в контролирующий орган.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут лишиться нескольких пенсионных выплат.

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Сроки подачи заявления в ПФУ

Как только человек достиг пенсионного возраста, он должен подать заявление для назначения выплат. Если обратиться в течение трех месяцев, финансовое обеспечение начнут начислять со следующего дня после достижения соответствующего возраста.

"Если заявление поступило позднее, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня подачи заявления", — уточнили на официальном сайте ПФУ.

То есть важно не затягивать с подачей заявления, иначе можно лишиться выплат за несколько предыдущих месяцев. Компенсация в таком случае не предусмотрена. Необходимо следить за сроками и своевременно обращаться с документами в территориальное отделение Пенсионного фонда.

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Пересчитают ли пенсии с 1 ноября

Ранее мы рассказывали, изменятся ли суммы пенсионного обеспечения в Украине с 1 ноября 2026 года. В ближайшее время индексировать выплаты не планируют, поскольку перерасчет уже был произведен в марте и апреле.

В то же время некоторые категории получателей могут рассчитывать на повышение размера пенсии. Традиционно устанавливаются возрастные надбавки лицам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Дополнительные ежемесячные суммы находятся на таком уровне:

от 70 до 74 лет включительно — 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Получить деньги смогут украинцы, общая пенсия которых не превышает утвержденный лимит — 10 340,35 грн. Если в ноябре возникнет право на возрастную надбавку, обращаться с заявлением в контролирующий орган не придется, поскольку перерасчет пенсии будет произведен автоматически.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему пенсия украинцев может уменьшиться. Бывают случаи, когда работодатели не уплачивают единый социальный взнос за наемных сотрудников. Такие периоды не учитываются при расчете суммы финансового обеспечения, однако включаются в общий стаж при установлении права на пенсию.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли украинцы получать немецкую пенсию. Местное законодательство предусматривает назначение выплат иностранцам, если они накопили минимальный страховой стаж в 5 лет и достигли пенсионного возраста. При этом сумма будет небольшой — до 200 евро/мес. в среднем.